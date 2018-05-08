Что должно быть в вашей дачной косметичке 

Время загорать Дачный отдых и солнце — понятия неразлучные, поэтому советуем запастись хорошими санскринами, которые будут защищать вас от губительного воздействия УФ-излучения. Для лица и зоны декольте берите средства с мощным SPF-фактором 50 и не забывайте обновлять защиту каждые три часа, чтобы максимально обезопасить себя от фотостарения. На случай, если принятие солнечных ванн закончилось не очень позитивно и на коже выступили красные пятна и другие признаки ожога, воспользуйтесь успокаивающими средствами. К примеру, гели с алоэ или с улиточным муцином заставят красноту моментально исчезуть. Для лица советуем использовать специальные успокаивающие маски, которые помогут восстановить клеточный гидробаланс. Займитесь свои телом Дачный сезон — самое время позаботиться о себе, вместо бессмысленного и многочасового принятия солнечных ванн лучше займитесь своим телом. Мы не заставляем вас ежедневно заниматься спортом и пробегать по 10 км в день (хотя было бы неплохо), попробуйте для начала решить проблему целлюлита. В этом вам на помощь приходят скрабы и сухой лимфатический массаж жесткой щеткой — брашинг. Уделяйте этому простому занятию по полчаса в день — и через месяц вы не узнаете свои ноги. Для более выраженного эффекта пользуйтесь антицеллюлитными кремами, скрабами и делайте обертывания. Так процесс пойдет быстрее, а банная рутина превратится в незабываемое удовольствие. Крем для рук Забота о даче — тяжелый труд: ежедневное мытье посуды, пропалывание грядок, цветоводство и другие увлекательные занятия вынуждают нас использовать резиновые перчатки. Пользы нежной коже рук они, конечно, не приносят. Запаситесь увлажняющими питательными кремами, чтобы ладони всегда оставались нежными и шелковистыми. Конечно, на даче незаменим антиперспирант, ведь от физических нагрузок вас вряд ли кто-то освободит. Сухой шампунь Сухой шампунь — это ваше единственное спасение в те моменты, когда вы только закончили пропалывать грядки, а к вам уже мчатся друзья на шашлыки. Сухой шампунь способен освежить любую прическу и добавить объема даже не совсем свежим волосам. Консилер Еще одно SOS-средство для дачной вечеринки — консилер. Он способен замаскировать как темные круги под глазами, так и неожиданно появившийся прыщик. Брать все продукты для мейкапа на дачу — это не самая лучшая идея. Едва ли вы будете пользоваться ими постоянно, а вот шанс что-нибудь потерять или забыть в загородном домике достаточно велик. Не забудь взять с собой мицеллярную воду, любимое средство для умывания и легкий крем, ведь очищение и увлажнение — главные этапы ежедневного ухода. Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK