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Кейт Босуорт и ее жемчужный наряд
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Кейт Босуорт и ее жемчужный наряд
The Blueprint
55 минут назад
Женский форум
На ковровой дорожке актриса появилась в бело-золотом платье Oscar de la Renta, и это — один из самых красивых и при этом спокойных нарядов сегодняшнего вечера.
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