6 типичных ошибок при чистке лица

Бывает так, что неидеальное состояние кожи лица вызвано не особенностями кожи, а принципами ухода за ней. Вот что можно делать неправильно!

1. Салфетки для лица

Возможно, пора сделать перерыв. Да, с ними легко и просто, но какой ценой для кожи? Одни ингредиенты помогают снять макияж, другие могут забить поры.

2. Жесткие очищающие средства на жирной коже

С одной стороны, серьезно чистить кожу этого типа важно. Но на самом деле, если увлечься, можно сделать только хуже: на раздражение кожа отвечает повышенным производством жира.

3. Достаточно одного мытья

Подумай, сколько всего ты наносишь на кожу: крем от солнца, сыворотку, молочко… Плюс макияж и грязь из городского воздуха. Так что вечером после первого умывания пройдись по лицу еще хотя бы раз.

4. Меняешь температуру воды

На самом деле горячая вода не открывает поры, а холодная не закрывает их. Ты только вводишь кожу в заблуждение постоянной сменой температуры.

5. Скраб и еще раз скраб

Ощущение мягкой очищенной кожи хочется повторять каждый день. Но скраб лучше наносить не чаще раза в неделю, чтобы не было неприятных реакций со стороны кожи.

6. Не читаешь список ингредиентов

Порой ты просто смотришь, что вот оно, нужное средство, — и бросаешь его в корзину. А ведь коже совсем не нужны, например, ароматические добавки или многие сульфаты, вызывающие аллергию!