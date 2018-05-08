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Звезда «Династии» рассказала, как сохраняет красоту в 84 года
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Звезда «Династии» рассказала, как сохраняет красоту в 84 года 

WDay.ru 19 минут назад
Фото: WDay.ru
Джоан Коллинз сейчас не дашь больше пятидесяти лет.
Эту женщину не раз называли одной из самых элегантных звезд прошлого века. Она снималась во многих фильмах и сериалах, но ее звездным часом стала роль Алексис Колби в сериале «Династия». Именно за нее она получила с десяток различных наград и званий. Но самое поразительное, что со времени съемок (а сериал шел еще в 80-х годах) Джоан практически не изменилась.
Середина 1980-х годов
2018 год  При этом актриса отрицает любые пластические вмешательства в свою внешность. Правда, признается, что когда ей было 78, она сделала инъекции ботокса. Но результат ей не понравился, и с тех пор она вновь перешла на обычный ежедневный уход.
«Я считаю, что хорошая тональная основа и праймер могут замаскировать любые признаки старения, — считает Коллинз. — И, к тому же, сегодня эти продукты работают как хороший увлажняющий крем».
Кроме того, звезда старается правильно питаться. В ее рационе, кроме всего прочего, всегда есть полезные жиры и витамины. А один из обязательных ежедневных продуктов — спелый авокадо. И это полезно влияет не только на кожу и здоровье, но и на фигуру. В конце мая Джоан стукнет 85, а она с гордостью может показать своим поклонникам фото в купальнике, и получить море комплиментов.
«Два раза в неделю я занимаюсь фитнесом, люблю плавать, и считаю, что движение — это жизнь», — не раз рассказывала Коллинз в интервью.
Кстати, ее муж, актер Перси Гибсон, младше Джоан на 32 года, но это ничуть не мешает их счастью. Супруги часто выходят вместе в свет и кажутся просто безупречной парой. Еще бы, такой женой может гордиться любой мужчина!
Джоан с мужем. Больше фото — по стрелке.
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