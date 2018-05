5 кистей для макияжа, которые должны быть в каждой косметичке

Кисть для нанесения тонального средства Кисть для тона — наше все. Правильная кисть позволит нанести средство ровно и добиться эффекта идеальной кожи. У Lumene она еще и обработана пудрой из древесного угля, которая убивает бактерии и не дает кисти вызывать появление несовершенств и аллергии.

Кисть для нанесения помады

Самый надежный инструмент для создания чувственного макияжа губ. Такая кисть должна быть из синтетических волокон, плоская и с заостренным кончиком. Например, компактная кисть от M. A. C. — короткий ворс и правильная форма кончика поможет максимально аккуратно нанести губную помаду даже в самых экстремальных обстоятельствах.

Универсальная кисть для лица

Универсальная кисть — незаменимый вариант для поездок. Подходит для всех (даже экстренных) случаев: и пудру, и румяна нанести, и контуринг сделать. Хороший образец — кисть от Make Up For Ever. Она идеальна для нанесения праймеров, тональных средств, люминайзеров, пудровых и кремовых румян.

Кисть для теней

Важно подобрать кисть так, чтобы ворс не был слишком длинным или слишком густым — это может привести к осыпанию теней. Например, форма кисти Bobbi Brown Eye прекрасна тем, что напоминает подушечку пальца, что позволяет наносить тени даже на ходу (а вдруг!).

Кисть для бровей

Желательно, чтобы ваша кисть для бровей была двусторонняя. С одной стороны –скошенная для четкой прорисовки линий, с другой — щетка-расческа для волосков. Хороший экземпляр есть у дуэта российский визажистов Nikonorova&Stolyarov –тонкий скошенный срез кисти позволяет работать с любыми текстурами: жирными, восковыми, гелевыми (нужное — подчеркнуть), и даже подходит для работы с аквакрасками и гримом.