Наращивание ресниц или тушь?

Едва ли не каждая современная девушка в своей жизни хотя бы раз оказывалась перед нелегким для женщины выбором — нарастить ресницы или просто накрасить их тушью? В отношении данной темы бытуют полярные точки зрения, и в то время пока одни настаивают на необходимости пользоваться инновациями в сфере косметических процедур, другие яро отстаивают любимую тушь для ресниц, утверждая, что никогда ни при каких обстоятельствах не променяют ее на инородное тело на глазах. Однако, для того, чтобы выявить объективную картину, необходимо детальнее рассмотреть их преимущества и недостатки. МедикФорум решил выяснить, что более эффективно.

Преимущества туши

•Быстрота и легкость нанесения. Как правило, чтобы накрасить ресницы достаточно потратить 5-10 минут времени, и примерно столько же понадобиться вечером, чтобы снять макияж. •Множество оттенков. Необязательно, чтобы тушь была, черной, она может быть коричневой, и даже синей или зеленой, в зависимости от того, для какого события предназначен тот или иной макияж. •Доступность. Тушь можно приобрести в любом косметическом магазине, по разным ценам, начиная от пары сотен и до нескольких тысяч рублей, в зависимости от объема, торговой марки и магазина.

Недостатки туши

•Ежедневная потребность в нанесении и снятии макияжа, которая требует дополнительного времени и сил. •Тушь не любит воздействия влаги, то есть, дамам, желающим сохранить безупречный макияж в дождливый день или поездке на пляже, придется обзавестись водостойкой тушью. •Нередки случаи возникновения у девушек аллергии на тушь, имеющую некачественный состав или компонент, провоцирующий аллергию.

Преимущества наращивания ресниц

•Безупречный взгляд в любое время суток. •Любая длина и объем ресниц, что визуально делает глаза более привлекательными. •Экономия времени на макияж. •Идеальный результат сохраняется вплоть до нескольких недель. •Можно вступать в контакт с водой, не боясь, что красота ресниц будет безвозвратно испорчена.

Недостатки наращивания ресниц

•Относительно высокая стоимость процедуры. •Длительность процесса наращивания до нескольких часов. •Возможность проявления симптомов аллергии при личной непереносимости клея. Итак, исходя из вышеперечисленного списка преимуществ и недостатков каждого из методов преображения взгляда, очевидно, что оба имеют как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому следует руководствоваться личными предпочтениями — при больших временных и финансовых затратах получить идеальный взгляд на протяжении 2-3х недель или ежедневный макияж самостоятельно. Ранее эксперты рассказали, как наращивание ресниц может склеить веки.