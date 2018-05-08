Солнечные очки спасают от рака и возрастной слепоты

Солнечные очки — это не просто модный аксессуар, они могут спасти наше зрение. К примеру, очки защищают от злокачественных новообразований век. Большинство людей знают о том, что прямые лучи солнца опасны для кожи, и многие пользуются солнцезащитными кремами. Однако зачастую эти люди упускают из виду тонкую и чувствительную кожу вокруг глаз, отказываясь от ношения солнечных очков. Во многих странах Европы, включая и Россию, количество опухолей кожи растёт, и в значительной степени это злокачественные новообразования век. Дело в том, что веки и окружающая их область кожи чаще всего поражаются раком, поскольку здесь очень чувствительная зона, которую люди забывают защищать от солнца. И дело не только в том, что мы не используем достаточное количество крема. Множество людей неправильно выбирают солнечные очки или вообще отказываются от их ношения. Между тем ультрафиолетовые лучи солнца способны повредить глаза, вызывая солнечные ожоги их поверхности и способствуя развитию катаракты в долгосрочной перспективе. Базальноклеточная карцинома является наиболее распространенной разновидностью рака кожи на поверхности век, она поражает глубокие слои кожи. Хотя этот рак редко распространяется на другие части тела, он может проявиться и в окружающих зонах, включая слезные железы, а также открывательные механизмы глаз. Вторым наиболее распространенным типом рака кожи в зоне век является сквамозноклеточная карцинома, которая появляется на внешнем слое кожи. На долю двух этих карцином приходится 95% всех злокачественных новообразований века, а оставшиеся 5% занимают случаи злокачественной меланомы — наиболее агрессивного рака кожи, который распространяется и на другие органы. Однако в области век, к счастью, злокачественная меланома развивается довольно редко. Солнечные очки защищают от этих опухолей, но также и от солнечных ожогов глазного яблока, из-за которых в среднем и старшем возрасте мы начнём довольно быстро терять зрение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)