Пегова не накрасилась и помолодела до подростка

Актриса поделилась снимком без макияжа и удивила естественной красотой.

Недавно Пегова рассказывала фанатам, что, готовясь к выходу на красную дорожку ММКФ, прошла процедуру пилинга, чтобы обновиться. И, судя по всему, Ирина осталась довольна собой, ведь она перестала пользоваться косметикой и почти каждый день выкладывает в сеть снимки без макияжа. Он ей просто не нужен.

Очередное фото Пеговой, где главным по идее актрисы должен был быть морской пейзаж, так впечатлило ее поклонников, что они единодушно пишут, не замечая волн: «Ирина выглядит как девочка». С такой внешностью и стилист не нужен, разве что только природный в виде ветра, который красиво уложит волосы. И это, заметьте, почти в 40 лет! Юбилей у актрисы будет в середине июня.

Девушки насмотрелись и стали изучать бьюти-рекомендации актрисы. Чуть ранее звезда делилась, что немного приболела, чувствовала себя заморышем и прошла процедуру интенсивной эссенцией GHC.

— Сходила, и это реально крутое турбоомоложение. Удивительно, как в таком маленьком флакончике столько энергии красоты! Выгляжу как будто здорова и свежа! Спасибо японским технологиям, — написала Пегова в Instagram.

Кстати, актриса — настоящая фанатка всего японского и не только процедур, но и косметики. Ее любимая кремовая маска с апельсином, розмарином и лавандой родом как раз из Страны восходящего солнца.

— Ее не нужно смывать, достаточно только промокнуть горячим влажным полотенцем. А после крем можно уже и не наносить: маска выполняет его работу. В составе есть вода дамасской розы, которая и увлажняет, и питает, и освежает, — рассказывала Ирина.

Судя по тому, как хорошо выглядит Пегова, японцы и правда знают толк в красоте.

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