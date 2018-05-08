Макияж без макияжа: что формирует тренд на естественность?

Макияж всегда рассматривался как средство скрытия недостатков кожи: мы привыкли видеть глянцевых моделей с идеально ровным лицом, сверкающими глазами и губами. При этом все понимают, что обладают совершенной кожей единицы, а красивые фотографии — это результат долгих стараний стилистов и фотографов. Сейчас бьюти-индустрия повернула в другую сторону — все больше внимания уделяется не тому, как замаскировать проблемы с кожей, а, наоборот, как решить их.

Nomakeupselfie

Ученые из университета Бангора в Северном Уэльсе провели исследование, в ходе которого выяснили, что бытующее мнение о том, что девушка с макияжем выглядит якобы привлекательнее, — не более чем миф. Так, по данным исследования, 40% опрошенных респондентов обоих полов считают наоборот: естественность им импонирует больше. «Суть исследования заключается в следующем: наши представления о том, что противоположный пол находит привлекательным, часто являются неточными независимо от того, относится ли это к росту, весу или макияжу. Заблуждения играют определенную роль в восприятии собственного тела и уважении к самому себе и, к сожалению, основаны на простых недоразумениях», — полагает доктор Алекс Джонс из Школы психологии. Толчком к исследованию послужила кампания с хештегом #nomakeupselfie в Instagram, в рамках которой девушки выкладывали селфи без макияжа. Сейчас если пройти по хештегу, то можно увидеть более 400 тысяч публикаций.

Макияж не решит проблемы с кожей

Еще одна важная составляющая «макияжа без макияжа» — смещение акцента с декоративной косметики на средства по грамотному уходу за кожей. Важно думать не о том, как скрыть прыщи или недостатки кожи, а как бороться с ними. Каждый решает эту проблему по своему: если проблемы с кожей вызваны гормональными причинами, то необходимо посетить эндокринолога, который назначит необходимые препараты для лечения. Если же говорить именно о проблемах ухода, то в последнее время появляется все больше различных средств, делающих акцент, например, на «натуральности» продукта — экологичных средствах без парабенов. Также косметические бренды подключают к своей промопрограмме экспертов, которые ведут блоги о способах правильного ухода за кожей.

Это, например, блог Полы Бегун под названием «Paula Choiсe»— автора более двадцати книг по уходу за кожей и волосами, а также создательницы собственного косметического бренда. Пола рассказывает об ингредиентах, использующихся в косметике, а также дает советы по уходу за кожей.

Еще один блогер Кэролайн Хайронс, более тридцати лет проработавшая в косметической индустрии, пишет подробные обзоры косметических средств разных ценовых сегментов. Помимо обзоров, она также дает профессиональные советы о том, как ухаживать за кожей разных типов и каких ингредиентов в косметике стоит избегать. Публикации основаны на личном опыте, а также консультациях с врачами и косметологами.

В русскоязычном сегменте можно обратить внимание на блог Ateviss, а также паблик ВКонтакте «Acne club». Они — о том, как сделать кожу здоровой, и ведет их Светлана Коротченко, которая сама долгое время боролась с акне. Коротченко рассказывает о своем опыте, записывает беседы со специалистами, а также делает собственные обзоры средств по уходу за кожей.

Старательно организованная небрежность

Декоративный макияж в последнее время тоже стремится быть как будто бы совсем незаметным. Так, например, для создания макияжа в стиле nude визажисты советуют выбирать оттенки, близкие по цвету вашей коже, а также сократить количество акцентов. Например, брови можно не подводить карандашом, а сделать акцент на губах, или же наоборот. Отличный эффект естественности создает контурирование румянами — для придания макияжу рельефности необходимо использовать разные оттенки румян и хайлайтер в тон.

Так называемый эффект влажной кожи тоже достигается с помощью декоративной косметики. Этот тренд родился в Южной Корее и заключается в том, чтобы кожа выглядела максимально гладкой и будто стеклянной и светящейся изнутри. Перед тем как наносить макияж, необходимо воспользоваться пилингом или кремом-эксфолиантом, чтобы подготовить кожу. Затем идет увлажняющая сыворотка, следом увлажняющий крем и легкое тональное средство (главное — чтобы не матирующее).

Другие модификации «макияжа без макияжа» — это прежде всего минимализм используемых средств. Иначе говоря, откажитесь от привычных и базовых компонентов в пользу чего-то одного: яркие тени без накрашенных ресниц или подведенных бровей, бальзам вместо помады, полупрозрачные текстуры вместо контура, легкий консилер вместо тонального крема.