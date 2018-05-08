Какими будут звезды в старости

Благодаря приложениям для компьютера и телефона каждый может виртуально изменить себя: сделать вызывающий макияж, сменить причёску и даже состарить. А когда развлекаться с собственным изображением надоест, можно перейти к звёздам. Как же будут выглядеть селебрити в старости?

1. Вера Брежнева появилась на сцене в 2003 году в составе группы «ВИА Гра». Но, кажется, с той поры она почти не изменилась. Приложение уверяет, что в пожилом возрасте она будет столь же эффектна.

2. Ксению Собчак сложно назвать канонической красавицей, но с возрастом она научилась маскировать недочёты лица и выглядит весьма интересно. Приложение считает, что зрелая Собчак будет смотреться строго и элегантно.