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Какими будут звезды в старости
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Какими будут звезды в старости 

Рамблер 2 часа назад
Благодаря приложениям для компьютера и телефона каждый может виртуально изменить себя: сделать вызывающий макияж, сменить причёску и даже состарить. А когда развлекаться с собственным изображением надоест, можно перейти к звёздам. Как же будут выглядеть селебрити в старости?
1. Вера Брежнева появилась на сцене в 2003 году в составе группы «ВИА Гра». Но, кажется, с той поры она почти не изменилась. Приложение уверяет, что в пожилом возрасте она будет столь же эффектна.
2. Ксению Собчак сложно назвать канонической красавицей, но с возрастом она научилась маскировать недочёты лица и выглядит весьма интересно. Приложение считает, что зрелая Собчак будет смотреться строго и элегантно.
3. Ольга Бузова не раз меняла имидж, но последний вариант многие находят самым удачным. По мнению приложения, Бузова почти не изменится, хотя морщин годы ей явно добавят.
Женский форум
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