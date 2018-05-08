Лайфхак: как превратиться в принцессу Фиону с помощью автозагара

Если ваша дочь мечтала быть похожей на Фиону из «Шрека» или после просмотра «Войны бесконечности» вдохновилась образом Гаморы, то у нас есть лайфхак — нужный цвет кожи поможет обрести… средство для автозагара. Да, поклонникам Халка тоже сюда.

А вообще история вот в чем. Англичанка Дэнни Брюс хотела стать посмуглее и купила себе автозагар St Moritz с оттенком Darker than Dark («Темнее темного»).

Сначала все шло неплохо, и девушка стала совсем темнокожей, как и хотела. Но вот чуть позже цвет начал чудесным образом трансформироваться, приобретая зеленоватый оттенок. Девушка поделилась своей неудачей на Facebook, после чего ее история быстро стала популярной в Интернете. Пользователи Сети сразу заметили, что этот цвет подойдет для косплея Халка, Гаморы и принцессы Фионы.

Конечно, скорее всего, автозагар был некачественным и пользоваться им не стоит, но девушка чувствует себя хорошо и не жалуется на аллергию. Впрочем, из дома выходить пока не хочет.

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