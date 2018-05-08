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«Как коньяк»: знаменитости, которые с годами стали только изысканнее и краше
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«Как коньяк»: знаменитости, которые с годами стали только изысканнее и краше 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Борьба с возрастом для многих знаменитых женщин превращается в навязчивую идею. Но среди них есть и те, кто свои морщины считает предметом гордости, а возраст — лишь цифрами в документах, но при этом выглядят сногсшибательно. В нашем обзоре звезды, которые умеют красиво стареть.
Синди Кроуфорд Супермодели 90-х сейчас 52 года. Однако, если говорить о внешности Кроуфорд, она даст фору многим более молодым звездам: модель может похвастаться безупречной фигурой и молодой сияющей кожей. Сама звезда в интервью отвечает, что не видит ничего особенного в том, как выглядит. Но мы-то знаем, что за всеми кокетствами стоят годы упорных тренировок и строгая диета.
Ким Кэттролл Звезда сериала «Секс в большом городе» — ярый противник пластики. Однако это не мешает актрисе выглядеть сексуально и сногсшибательно в 61 год. Ким не скрывает, что посещает косметолога и не игнорирует ботокс. А сохранить подтянутую фигуру помогает регулярный спорт и, по признанию самой Кэттролл, активная сексуальная жизнь.
Джулианна Мур В интервью журналистам Джулианна без кокетства заявляет о своем возрасте: «Да, я старею!» Конечно, опытные хирурги могут разглядеть, что Мур делала блефаропластику, контурную коррекцию формы губ, а также регулярно ставит инъекции ботокса. Однако лицо актрисы все равно выглядит естественным и живым. Звезда не старается стереть все морщины со своего лица, а лишь слегка улучшает то, что дала ей природа.
Сьюзан Сарандон 69-летняя актриса не прибегала к услугам пластических хирургов, и полностью сдалась на милость природе: невооруженным глазом на коже актрисы видна возрастная пигментация, морщины, дряблость кожи, «кольца Венеры» на шее и другие признаки увядания. Однако это не мешает Сьюзан встречаться с мужчинами на 30 моложе ее и радоваться жизни, как юная девушка!
Джейн Фонда Создательница аэробики актриса Джейн Фонда в свои 77 лет продолжает быть наглядным примером того, какого тела можно добиться регулярными занятиями. Даже в столь преклонном возрасте голливудская звезда может позволить себе узкие платья и глубокие декольте.
Мерил Стрип Актриса открыто заявляет, что не боится стареть! Еще бы! Расцвет карьеры Мерил Стрип пришелся как раз на возраст после сорока лет, а потому звезда не видит смысла спасать молодость ради сохранения работы в Голливуде. При этом актриса, по мнению косметологов, выглядит очень ухоженно.
Элль Макферсон Культовой модели 90-х уже 54 года, а она все еще обладательница одного из самых красивых тел планеты. Сохранить превосходную форму и молодость (Элль выглядит гораздо моложе своих лет) бывшей модели помогают полноценный сон, спорт и безглютеновая диета.
Кристи Бринкли В этой роскошной блондинке крайне сложно разглядеть 62-летнюю женщину: на вид Кристи не дашь и больше 30-ти. Конечно, Бринкли оправдывает свой безупречный вид регулярными тренировками, правильным питанием и удачной генетикой. Разумеется, без пластики тут явно не обошлось: даже с удачной генетикой невозможно выглядеть так, как Бринкли, не ложась под нож хирурга. Но изменения настолько деликатны и точечны, что полностью оправдывают себя.
Кармен Делль'Орефис Кармен уже 85, а она все еще активно снимается для рекламных кампаний лучших мировых брендов и выходит на подиум. Конечно, модель выглядит на свой возраст: странно было бы, если на ее лице не было морщин, а в волосах седины. Но эти возрастные особенности Делль’Орефис несет с таким достоинством и утонченностью, что стала ролевой моделью для многих юных девушек.
Хелен Миррен Хелен Миррен не пользуется благами косметологии (по крайней мере, инвазивными ее методиками), не занимается часами в спортзале и, в общем-то, выглядит на свой возраст (актрисе 72 года). Но в свои годы звезда не растеряла красоты и шарма, которые умело подчеркивает дизайнерскими нарядами и стильными украшениями.
Юлия Маркова
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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