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На что звезды готовы ради красоты
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На что звезды готовы ради красоты 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы уже рассказывали о самых странных beauty-ритуалах знаменитостей (в том числе и Кейт Хадсон, которая по утрам просто кладет лицо в лед, чтобы выглядеть свежее и моложе). Двигаемся дальше! Ниже — четыре знаменитых девушки, которые готовы терпеть любой дискомфорт, лишь бы всегда быть на высоте.
Бейонсе
Визажист певицы сэр Джон рассказывает, что она — идеальная клиентка, которая во всем и всегда его слушается. Надо заменить обычный гель для бровей на клей ПВА? Запросто! Сэр Джон уверяет, что он работает в разы лучше любого дорогого средства — не забивает поры и легко смывается. Стоит проверить!
Хейли Болдуин
Косметолог девушки добавляет в увлажняющий крем… ее собственную кровь. Хейли ничего против не имеет и искренне удивляется, когда от рассказов о ее beauty-рутине кого-то передергивает.
Ферджи
Певица уже давно нашла отличную замену инъекциям ботокса. По ее словам, змеиный яд работает ничуть не хуже! Не уверены, что хотим проверять, но, судя по тому, как выглядит Ферджи, способ действительно работает.
Белла Хадид
Модель убеждена: чтобы макияж получился по-настоящему крутым и естественным, нужно чтобы визажист смотрел на лицо сверху вниз. Поэтому на многих фотографиях Белла лежит, в то время как ее красят. Никаких капризов — Хадид любит повторять, что ради своей работы готова терпеть любые лишения. Оно и видно!
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