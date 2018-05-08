О чем молчат пластические хирурги: негатиные последствия и как их избежать

Вы вряд ли поверите, если я скажу вам, сколько женщин, недовольных результатами пластических операций и малоинвазивных методик, встретила за последнее время. И речь сейчас не о болезненном перфекционизме моих знакомых, а о серьезных врачебных ошибках, заметных невооруженным глазом.

До недавних пор неудачные эксперименты с внешностью обходили меня стороной. Я всегда записывалась только в проверенные места и исключительно к лучшим специалистам. Вроде бы никакого риска — но, как выяснилось, и на старуху бывает проруха… Практически одновременно в похожем положении оказались и две мои приятельницы. Мы сделали, на первый взгляд, совершенно стандартные базовые процедуры, а с их результатами боремся уже долгое время. Я специально не уточняю имена врачей и названия клиник, потому что совершить ошибку могут все, даже самые лучшие. Но вот разобраться с тем, можно ли было избежать столь ужасающих последствий и как исправлять ситуацию, если ты в нее уже попала, все-таки надо.

Первой жертвой тяги к прекрасному стала моя подруга Виктория Рощанинова, хозяйка клиники Kraftway. Конечно, она все время ходит по лезвию ножа, потому что тестирует на себе почти все методики, которые собирается предложить своим клиентам. Но в этот раз история получилась совсем нехорошая. Однажды я заглянула к Вике в гости и обнаружила, что ее лицо, мягко скажем, не в лучшей форме: отекшее, красное, воспаленное… Я подумала, что она только что осуществила какие-то манипуляции, но оказалось, что с того момента прошло уже много времени. «Я давно хотела взять в клинику новый лазер, который мог бы бороться со всеми признаками старения: придавал бы коже упругость, овалу — четкость, убирал морщины и пигментацию, — рассказала Вика. — И вот у одного знакомого мне производителя появился аппарат для радиочастотного лифтинга с микроиглами. Я, полная надежд, отправилась его тестировать… и сейчас думаю только о том, что, слава богу, пострадала я, а не мои пациенты». С момента неудачного эксперимента прошло 10 месяцев, а проблемы приходится решать до сих пор. «Уже на следующий день после процедуры я поняла, что со мной что-то не так. У меня был невероятно сильный ожог, и с каждым днем он только увеличивался. Кожа натянулась так, что не было видно ушей. И в таком состоянии я провела два месяца! Чуть позже на лице появились рубцы, хотя я до кожи не дотрагивалась в принципе…»

Как можно было этого избежать? И что делать, если подобная ситуация уже произошла?

Разумеется, можно сколько угодно выяснять, кто прав и кто виноват, но гораздо конструктивнее попытаться немедленно исправить ситуацию. «Я перепробовала все возможные средства, призванные минимизировать следы от рубцов, успокоить и защитить кожу (в таком состоянии она особенно чувствительна к ультрафиолету, а значит, привет, пигментные пятна). Мои фавориты — восстанавливающий крем Revitatrol, Zein Obagi и противоотечная тканевая маска Kraftway. Я использовала ее каждый день — утром и вечером. Конечно, чтобы продолжать жить активной жизнью и не пугать людей, я много экспериментировала с тональными кремами. Лучше всего мне подошли средства Bobbi Brown и пудра Prisme, Givenchy».

Пока Вика залечивала рубцы, я покоряла горные склоны. И за пару дней катания при температуре минус 20 добилась невероятного эффекта: мой подбородок, нос и щеки приобрели стойкий красный цвет. Я вернулась в Москву, но сосуды упорно отказывались приходить в норму. Как человек, который чувствует себя в мире аппаратов и инъекций не хуже рыбы в воде, я сама поставила себе диагноз и выбрала процедуру. Разумеется, лазерную. Чтобы хоть частично снять с себя ответственность, скажу, что врач на 100% согласился с необходимостью ее проведения (хотя прошло меньше недели после возвращения в московскую действительность). Мы выставили максимальный режим и… следующий месяц я пыталась избавиться уже не только от покраснений, но и от последствий работы лазера в диапазоне от отеков до пигментации. Что произошло? «Ни в коем случае не надо было делать никаких агрессивных процедур, — объясняет врачкосметолог Центра красоты и здоровья „Белый сад“ Наталья Жлудова. — Вы только навредили своей коже». На время восстановления мне пришлось пересмотреть уход: привычный крем я сменила на восстанавливающий Amnios, Biologique Recherche. И уже после первого применения почувствовала, как кожа успокаивается. Любимую маску Vivant, Biologique Recherche отложить в сторону не смогла, хоть мне и запретили наносить ее в чистом виде по причине чрезмерной активности. А вот смешивать с маской VIP O2 — пожалуйста. Кстати, теперь этот микс я использую и без экстренного повода: уж очень хорош результат — безупречный лифтинг и такой же цвет лица. К счастью, с основными видимыми проблемами — отеками и сосудистыми звездочками — я разобралась всего лишь за месяц. С более глубокими — пигментацией и повысившейся реактивностью кожи — бороться предстоит еще долго.

Но мне грех жаловаться: еще одной моей знакомой — известной it-girl — повезло гораздо меньше. Раскрывать ее имя я не могу, а вот поделиться произошедшей с ней историей она мне разрешила.

К счастью, мы знаем, что современные филлеры можно «расколоть». И чтобы папулы и неровности полностью исчезли, нужно сделать инъекции лидазы. Только вот мало кто задумывается о том, насколько это болезненные манипуляции и как сильно они сушат кожу. «Особенно если их тебе назначают штук двести! — вспоминает наша героиня. — Такой ужасной боли я, кажется, не испытывала никогда. Да и результат — чудовищная краснота и глубокие морщины, появившиеся после инъекций, — не порадовал». В итоге девушка мужественно посетила все показы в максимально закрытой одежде (благо хотя бы погода была на ее стороне), перепробовала целый арсенал маскирующих средств (в этой ситуации стоит отдать предпочтение аптечным тональным основам с силиконом в формуле), а также убедилась, что один из лучших кремов для зоны шеи и декольте выпускает Cellcosmet. И теперь планирует посвятить восстановлению еще пару месяцев. А ведь ничего этого могло не случиться, если бы перед тем как делать рекордное количество уколов, заполняющих морщины, врач протестировал новый для пациента препарат на небольшой зоне. И просто посмотрел на то, как отреагирует на него организм.

Вывод один: остаемся начеку и следуем завету «доверяй, но проверяй», даже если речь идет о специалистах и клиниках с безупречной репутацией.