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Процедура недели: детокс-уход для похудения, Biologique Recherche
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Процедура недели: детокс-уход для похудения, Biologique Recherche 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Говорить об эффективности средств Biologique Recherche, откровенно говоря, совершенно бессмысленно — это ровно тот случай, когда лучше один раз увидеть или попробовать, чем 100 раз услышать. Так что отправляйтесь прямиком в Профиль Professional Club: здесь точно знают толк в процедурах на основе продуктов марки. Особенно советуем детокс-уход для похудения: он поможет избавиться от целлюлита и действительно серьезно улучшит качество кожи.
Начинается процедура с тщательного пилинга, специалист при этом использует два культовых средства Biologique Recherche — Lotion P50 Corps, Gommage P50 и Lift CVS Corps. Такая фаза очищения необходима, чтобы подготовить кожу, вывести токсины, восстановить процессы регенерации и, кроме того, усилить эффективность последующего ухода. Шаг номер два — водорослевое обертывание и массаж с кремом Amincissante Oxygénante МС 110. Специалисты используют именно его неслучайно: благодаря ударной концентрации активных ингредиентов вроде эфирного масла перечной мяты и экстракта фукуса средство улучшает микроциркуляцию и борется с локальными жировыми отложениями. Ну а сразу после процедуры отправляйтесь в хаммам или соляную пещеру (и с чистой совестью планируйте каникулы у моря).
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