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Полет нормальный: 6 бьюти-средств, которые нужно взять в самолет
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Полет нормальный: 6 бьюти-средств, которые нужно взять в самолет 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Поездка в отпуск — крайне приятное занятие. Однако для кожи отпуск начинается со стресса: любой перелет — это испытание для лица сухим воздухом и перепадами давления. Самые распространенные последствия длительного перелета — обезвоженная кожа, а иногда и внезапные высыпания. Чтобы не дать им испортить долгожданный отдых и прибыть в пункт назначения во всей красе, необходимо подготовить специальную косметичку, которую обязательно нужно положить в ручную кладь.
В первую очередь запаситесь очищающими салфетками. Самый верный способ избежать появления воспалений — тщательно избавиться от макияжа. Следующий шаг — увлажнение. Одноразовая тканевая маска — идеальный вариант, но если не готовы пугать окружающих, то выручит миниатюра любой увлажняющей гелевой маски. Не стоит забывать о зоне вокруг глаз и губах. Наложите патчи на веки за 20 минут до посадки — они сотрут следы многочасового перелета. И наконец, мист или термальная вода для дополнительного заряда увлажнения.
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