Ещё
Суперблестящие тени, аромаспреи для волос, пептидный концентрат и другие бьюти-новинки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суперблестящие тени, аромаспреи для волос, пептидный концентрат и другие бьюти-новинки 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Лимитированная коллекция Extrême Collection, Tom Ford
Первая коллаборация Tom Ford и одной из самых перспективных современных визажистов Исамайи Френч. В коллекцию вошло 20 оттенков теней-однушек: от ультрамарина до рубина. Сказать, что они сверкающие, — ничего не сказать. По эффекту больше напоминает блеск расплавленного металла. Еще один достойный продукт — многофункциональная тушь Lash and Brow Tint, которая подходит как для ресниц, так и для бровей. Цвета не для скромняг — синий, яркий баклажан, бирюзовый и медный.
Обновленные 3-ступенчатые системы ухода за кожей головы Nioxin
Бренд профессионального ухода за волосами Nioxin обновил свои хиты — 3-ступенчатые системы ухода за кожей головы. Формулы значительно усовершенствовались. Все средства направлены на борьбу с истонченными волосами, обещая увеличить их объем (с чем честно справляется). В системах 3, 4, 5, 6 введена новая технология защиты цвета Pro-Color Shield Technology, которая защищает цвет до 18 раз использования шампуня.
Гамма для очень сухих и жестких волос All Soft Mega, Redken
​Для тех, кто страдает от постоянной сухости волос (а с водопроводной водой это практически неизбежно), Redken выпустили новую питательную гамму ухода. В нее вошли шампунь и кондиционер с экстрактом кактуса, геля алоэ вера, масла сача инчи и запатентованный протеиновый комплекс. В качестве интенсивного ухода можно выбрать из трех средств или комбинировать их все для более заметного результата: удобная тканевая маска-шапочка Recovery Tissue Mask Cap, которая восстановит шевелюру за 10 минут, кремовая маска и несмываемый крем для сухих волос HydraMelt.
Аромаспреи для волос Pure Fume Hair Mists, Aveda
Новинки несут в себе две функции: придать волосам приятный расслабляющий аромат, а также мягкость и блеск. Что особенно приятно, все спреи состоят на 99% из натуральных ингредиентов, поэтому ощущения, что волосы «утяжеляются» химией, совершенно нет. На выбор три аромата: mihana — цветущие сады Азии, marassona — энергия и динамика Бразилии и alanara — экзотические запахи благовоний и пряностей Ближнего Востока.
Увлажняющий концентрат с эффектом лифтинга Litaline
В первую очередь концентрат предназначен для борьбы с обезвоженностью кожи: глубоко увлажняет, питает и как бонус подтягивает, обеспечивая эффект лифтинга. Особый пептидный комплекс «Эксолин» в составе стимулирует синтез собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Представлено средство в двух вариантах: для сухой и нормальной кожи, а также для жирной.
Harper’s Bazaar: последние новости
Процедура недели: детокс-уход для похудения, Biologique Recherche На что звезды готовы ради красоты О чем молчат пластические хирурги: негатиные последствия и как их избежать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»2
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал24
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями24
Простой тест покажет, насколько вы умны25
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды Красота
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение