Суперблестящие тени, аромаспреи для волос, пептидный концентрат и другие бьюти-новинки

Лимитированная коллекция Extrême Collection, Tom Ford

Первая коллаборация Tom Ford и одной из самых перспективных современных визажистов Исамайи Френч. В коллекцию вошло 20 оттенков теней-однушек: от ультрамарина до рубина. Сказать, что они сверкающие, — ничего не сказать. По эффекту больше напоминает блеск расплавленного металла. Еще один достойный продукт — многофункциональная тушь Lash and Brow Tint, которая подходит как для ресниц, так и для бровей. Цвета не для скромняг — синий, яркий баклажан, бирюзовый и медный.

Обновленные 3-ступенчатые системы ухода за кожей головы Nioxin

Бренд профессионального ухода за волосами Nioxin обновил свои хиты — 3-ступенчатые системы ухода за кожей головы. Формулы значительно усовершенствовались. Все средства направлены на борьбу с истонченными волосами, обещая увеличить их объем (с чем честно справляется). В системах 3, 4, 5, 6 введена новая технология защиты цвета Pro-Color Shield Technology, которая защищает цвет до 18 раз использования шампуня.

Гамма для очень сухих и жестких волос All Soft Mega, Redken

​Для тех, кто страдает от постоянной сухости волос (а с водопроводной водой это практически неизбежно), Redken выпустили новую питательную гамму ухода. В нее вошли шампунь и кондиционер с экстрактом кактуса, геля алоэ вера, масла сача инчи и запатентованный протеиновый комплекс. В качестве интенсивного ухода можно выбрать из трех средств или комбинировать их все для более заметного результата: удобная тканевая маска-шапочка Recovery Tissue Mask Cap, которая восстановит шевелюру за 10 минут, кремовая маска и несмываемый крем для сухих волос HydraMelt.

Аромаспреи для волос Pure Fume Hair Mists, Aveda

Новинки несут в себе две функции: придать волосам приятный расслабляющий аромат, а также мягкость и блеск. Что особенно приятно, все спреи состоят на 99% из натуральных ингредиентов, поэтому ощущения, что волосы «утяжеляются» химией, совершенно нет. На выбор три аромата: mihana — цветущие сады Азии, marassona — энергия и динамика Бразилии и alanara — экзотические запахи благовоний и пряностей Ближнего Востока.

Увлажняющий концентрат с эффектом лифтинга Litaline

В первую очередь концентрат предназначен для борьбы с обезвоженностью кожи: глубоко увлажняет, питает и как бонус подтягивает, обеспечивая эффект лифтинга. Особый пептидный комплекс «Эксолин» в составе стимулирует синтез собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Представлено средство в двух вариантах: для сухой и нормальной кожи, а также для жирной.