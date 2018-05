В Москве прошел крупнейший форум индустрии красоты

25−27 апреля 2018 в Москве состоялась XVII Международная выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты INTERCHARM Professional 2018, одна из крупнейших выставок индустрии красоты России, СНГ и Восточной Европы.

Участников и гостей мероприятия, имеющего международное признание в индустрии красоты, поприветствовал заместитель министра Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Анатольевич Цыб . Министр отметил, что выставка INTERCHARM Professional служит эффективной платформой обучения, обмена опытом и делового общения десятков тысяч профессионалов из всех регионов России. Именно на этой выставке часто впервые презентуются те новые технологии, которые потом занимают ниши в ассортиментах салонов и студий красоты, клиник, медицинских центров и центров эстетической медицины. Также г-н Цыб констатировал, что выставка продолжит способствовать развитию отрасли, международных связей, улучшению качества продукции, а специалистам позволит повысить квалификацию и познакомиться с актуальными предложениями поставщиков.

На этот раз на весеннем INTERCHARM Professional были представлены:

41200 посетителей (+4% к результату 2017 года) 512 компаний-участниц, 102 зарубежные компании из 20 стран: Беларусь, Иран, Эстония (new!), Гонконг, Бразилия, Гана (new!), Германия, Египет (new!), Италия, Китай, Южная Корея, Латвия, Пакистан, Польша, США, Малайзия (new!), Таиланд, Узбекистан, Украина, Более 2500 брендов из 36 стран-производителей, 17 компаний специальной секции «Грин Корнер: Натуральная косметика», 182 новые компании на выставке, 8 профессиональных мероприятий параллельной программы

Экспозиция выставки INTERCHARM Professional представлена следующими сферами индустрии красоты:

Профессиональная косметика Косметология Парикмахерское дело Ногтевой сервис Профессиональная декоративная косметика Оборудование, мебель и аксессуары для салонов и студий красоты Оборудование и препараты для перманентного макияжа Солярии, средства для загара Ароматерапия, спа Бижутерия и модные аксессуары Премьеры весны 2018

Опытные, практикующие косметологи и владельцы салонов и клиник нашли на INTERCHARM Professional полезные профильные мероприятия, которые ознаменовались премьерами этого сезона.

Первый конгресс, полностью посвященный аппаратным методикам в косметологии и эстетической медицине — «Сочетанные технологии эстетической медицины» (СТЭМ), состоявшийся 25 апреля, поразил ярким шоу роботов-андроидов. Темой конгресса стали передовые технологии в лечении и реабилитации в области эстетической медицины.

На Конференции «Инъекционная косметология: настоящее и будущее» обсудили все открытия в области биологии и физиологии кожи за последние несколько лет, повлиявшие на развитие российского рынка инъекционной косметологии.

Организаторы выставки позаботились и о начинающих и практикующих специалистах в индустрии косметологии, создав программу InterCHARM-Mentorship, в которой приняли участие выпускники и абитуриенты 26 авторизованных учебных заведений— ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства», ЧУ ДПО «Институт КЭМВИ — Дом Русской Косметики», ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс» и другие. Учебные центры, принявшие участие в программе расположены и зарегистрированы в России, и имеют действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам переподготовки и повышения квалификации по специальности «Косметология» в объеме 576 и/или 144 часов. Для участников программы проводились экскурсии по лидерам косметологического рынка, а также была предусмотрена отдельная зона отдыха для комфортного пребывания на INTERCHARM Professional и новых профессиональных знакомств.

Новинки INTERCHARM Professional

INTERCHARM Professional насыщен косметическими новинками со всего мира. Среди продукции участников были не только компании-дебютанты, но также оборудование и средства уже заявивших о себе производителей, которые только готовятся к презентации на российском рынке.

Испанский производитель DU Cosmetics продемонстрировал новинку — активный восстанавливающий «бустер» с высоким солнцезащитным фактором Reproage film.

Корейский бренд Eclado laboratory презентовал новую линейку средств для ухода за кожей лица «Жизненная сила женьшеня», которая способствует предотвращению преждевременного старения.

Немецкий бренд Phyris разработал бальзам и крем «Купероз-контроль» (Couperose cream), который является в высокой степени гипоаллергенным и показан при розацеа.

Израильская марка Magiray создала серию профессиональной продукции CLC c протеинами овса и пшеницы и экстрактами редиса, зеленого гороха и фасоли для коррекции возрастных изменений кожи, демонстрацию которой увидели посетители выставки.

Одной из премьер стала самая тонкая беговая дорожка в мире YAMAGUCHI Runway, оценить преимущества которой можно было на стенде US Medica.

На выставке впервые был заявлен косметологический ДНК-тест MyGenetics от Национального центра генетических исследований. Результаты теста раскрывают информацию об увлажненности и эластичности кожи, склонности к воспалениям, реакции кожи на солнце и сладкие продукты, потребность в витаминах и антиоксидантах. На основе результатов ДНК-теста составляются персональные рекомендации по работе с проблемной зоной и персональные anti-age программы.

Весной 2018 года в выставке впервые участвовал бразильский Agilise Cosméticos — бразильский бренд с двенадцатилетней историей на рынке. Компания представила линию UNIKA, известную как «бразильский кератин», выпрямляющий волосы, не зависимо от их текстуры.

Среди «экзотических» участников весны — Odeki Ghana Limited. Компания, которая производит широкий ассортимент натуральных кремов, масел и мыла. Одним из продуктов компании, который демонстрировался на выставке, стал Odeki Shea Butter, помогающий улучшить состояние кожи после растяжек, шрамов и пигментных пятен.

Весна красоты для всех

Выставка INTERCHARM Professional — это всегда масштабный праздник красоты, который сопровождается многочисленными презентациями, шоу-программами и мастер-классами на стендах участников.

Профессиональные парикмахеры искали продукцию для окрашивания, а также инструменты и оборудование для стрижек и укладок на стендах:

ESK Professional — крупнейшего представителя профессиональной косметики для окрашивания и кератинового выпрямления волос. Компания демонстрировала горячий ботокс для волос Alpha Ton, обеспечивающий тотальный уход и идеальное выпрямление волосам;

Comair Germany — лидер в производстве инструментов и приспособлений для салонов красоты и парикмахерских представили новинку — расческу Rubberize. Шарики, расположенные на кончиках щетинок, щадят волосы при расчесывании, не ломая их;

BRELIL Professional — одна из самых знаменитых марок профессиональных средств по уходу за волосами в Италии, а также один из самых знаменитых брендов в мире представил Fanci color 2 в 1 — два действия в одном флаконе: обесцвечивание и окрашивание. Инновационная формула красителя максимально упрощает и ускоряет процесс окрашивания, а мягкая формула не даст повредить структуру волос за счет использования питательные масел, оказывающих защитный и смягчающий эффект.

Для мастеров ногтевого сервиса был представлен широкий ассортимент различных средств, инструментов и мебели для маникюра и педикюра. Хит 2017 года от компании «ОлеХаус» — гель-лак для натуральных ногтей Creative Play Gel Polish от CND, который до сих пор пользуется невероятной популярностью снова был представлен на выставке. А на стенде Planet Nails прошла презентация нового продукта Acryl Gel — гибрида акрила и геля в России. Европейский производитель гель-лаков для ногтей и сопутствующей маникюрной продукции Linto nails продемонстрировал уникальные текструры гель-лаков.

Визажисты смогли пополнить свои кейсы на стенде Make-Up Atelier Paris, где все три дня нон-стоп шли мастер-классы от ведущих преподавателей марки. Angel Lips представили новый beauty-тренд, который никого не оставил равнодушными — блеск-сухой глиттер для губ. А марка POSH предложила свои инновационные водостойкие карандаши для глаз и бровей и помады в карандаше с омолаживающим эффектом.

Вместе с новинками и лидерами продукции парикмахерского искусства, ногтевого сервиса и визажа на выставке как профессиональные, так и начинающие мастера получали вдохновение и порцию полезных знаний на мероприятиях выставки:

XXI Открытом Чемпионате Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, XVII Конференции «Менеджмент салонов красоты», Школе ногтевого сервиса, XXI Международном Конгрессе по прикладной эстетике Бизнес-лаборатории «Риски Эстетической Медицины» Три весенних дня не обошлись без сюрпризов и ярких эмоций.

Бурю эмоций у гостей, вызвала парящая над залом воздушная гимнастка на стенде US Medica — дистрибутора спортивного оборудования премиум-класса.

Бренд Batiste оформил бьюти-зону, где всем желающим делали макияж и экспресс-укладку. Позаботились о красоте волос и Colab, предлагавшие попробовать в действии сухие шампуни и сделать памятные кадры в необычной фотозоне.