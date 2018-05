Легкие и нежные: 16 наших любимых ВВ и СС-кремов на лето

Пора легких текстур и бронзовых оттенков официально открыта! BB-капли, СС-крем с текстурой бананового суфле, лучший BB для жирной кожи — редакторы BeautyHack протестировали ВВ и СС-кремы, и рассказывают, какие из них достойны попасть в вашу отпускную косметичку.

СС-крем Color Control 3en1, Soskin

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

Я — самый «ярый» косметический скептик. Считала, что крем не может и увлажнять, и тонировать одновременно: либо он делает что-то одно, либо не делает ничего. Если видела на упаковке такую надпись — проходила мимо, не оглядываясь. Но в глубине души всегда знала: рано или поздно наступит момент, когда моя безапелляционность даст сбой.

С появлением на полке СС-крема от Soskin скепсиса значительно поубавилось. Средство французского бренда действительно «многостаночник»: и тон выравнивает, и покраснения маскирует, и увлажняет, и подтягивает. У крема нежнейшая текстура бананового суфле — тает на коже. После нанесения кажется, что воспользовалась увлажняющим кремом с гиалуроновой кислотой в составе, а не средством для макияжа.

Color Control не забивает поры — обладательницы жирного типа кожи меня поймут. В составе есть SPF — фильтр, защищающий от UVA и UVB-лучей: можно спокойно наносить перед выходом на пляж (хотя я предпочитаю ходить туда с «голым» лицом). Состав заслуживает отдельных оваций. Среди ингредиентов нашла витамин Е, экстракт водорослей, эфирное масло, минеральные пигменты, кремний, полисахариды — отличный питательный коктейль для лета!

Цена: 2 600 руб.

ВВ-крем Сtrl-A Beauty Balm, Dr.Jart+

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

Еще одно удивление в списке бьюти-открытий этого года. Крем идеален для жирной кожи — не только тонирует, но и контролирует деятельность сальных желез. После недели использования Сtrl-A Beauty Balm «стер» с лица мелкие высыпания — серьезный конкурент для целого полка уходовых средств, которых он оставит далеко позади по эффективности. У крема невесомая текстура — он легко наносится подушечками пальцев, у него средняя плотность покрытия и хорошая защита от солнца. Не забивает поры, не сушит кожу, не блестит, ложась «пудровой», матовой дымкой. Сtrl-A Beauty Balm отведено почетное место в чемодане для отпуска!

Цена: 2 400 руб.

BB-крем Aqua BB SPF 40, 3Lab

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Отличный вариант и альтернатива тональному средству летом (и находка для отпуска на море!). Во-первых, легко и быстро наносится подушечкой-спожнем и ровно распределятся в несколько движений. Во-вторых, у меня кожа, склонная к сухости, а этот кушон не подчеркивает шелушений — наоборот увлажняет. У средства богатый ухаживающий состав: абиссин (уменьшает раздражения на чувствительной коже и борется с агрессивным влиянием ультрафиолетовых лучей, розовая вода (для увлажнения), матриксил 3000 (комбинация пептидов, которые дают заметный лифтинговый эффект), бета-глюкан, (ингредиент, который выделяется из овса и защищает кожу от УФ-излучения и способствует быстрому заживлению), гиалуронат натрия (отвечает за клеточную защиту и увлажнение, аденозин (повышает синтез протеинов и ДНК в дермальных клетках) и экстракт корня солодки (обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами). Этот кушон дает мне такой же эффект, когда смешиваешь тональное средство с любимым дневным кремом: отличное увлажнение! В-третьих, отличный SPF-фильтр 40, который отлично защищает мою светлую кожу на море и не дает ей сгореть. Я взяла оттенок потемнее (3) — чтобы можно было использовать и когда появится загар.

Цена: 10 860 руб.

BB-крем Nude, Erborian

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Долгое время находилась в поисках лучшего тонального средства. Какие-то нравятся, но потом начинают надоедать, поэтому меняла их на что-то новое почти каждый месяц. Но попробовав в январе этот BB-крем, о котором слышала не раз от многих гуру макияжа, влюбилась раз и навсегда и уже четвертый регулярно использую это средство. Почему его люблю? Во-первых, оттенок — это находка для девушек с очень светлой кожей. Не желтит, не дает эффект «бледного лица», а в первые десять минут подстраивается под ваш натуральный тон. Во-вторых, средство идеально для тех, кто, как и я, страдает от сухости (как я ухаживаю за сухой кожей — можно прочитать тут): BB-крем не подчеркивает шелушения, а наоборот работает как дневной крем и увлажняет кожу. В составе шестилетний корень корейского женьшеня, который стимулирует микроциркуляцию и активирует естественную выработку коллагена, имбирь, который очищает и тонизирует кожу, а еще лакрица, которая снимает красноту и работает как антиоксидант. В-третьих, перед этим средством не нужен праймер — крем равномерно распределяется подушечками пальцев или бьюти-блендером в считанные секунды и действительно держится до обещанных 12-ти часов, после чего без труда удаляется очищающим гелем. В-четвертых, крем очень удобен для перелетов. Я не сторонница макияжа в самолет, но часто после прибытия попадаешь «с корабля на бал», поэтому в ход идет этот крем. Он дает эффект «второй кожи» и позволяет ей дышать, освежает лицо. Я не раз слышала: «Как же ты здорово выглядишь без макияжа после перелета!». Это здорово — окружающие даже не замечают наличие BB-крема на лице, а он есть, и еще не раз выручит вас — мелкие несовершенства точно скроет. В-пятых, SPF-фактор — 25: как раз то, что надо в отпускную косметичку (особенно если собираетесь на море!). А в паре с Glow Crème бренда (о нем рассказываю здесь) можно получить желаемый эффект фотошопа.

Цена: 3 500 руб.

BB крем Creme Hydratante Perfectrice SPF 30, Soskin

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

У меня светлый оттенок средства (01 Light), поэтому сейчас активно его использую: кожа еще не загорела, но в теплые дни не хочется чувствовать на лице тяжелую тональную основу. Ее, кстати, BB крем от Soskin в состоянии полностью заменить: он легкий, оставляет неплотное покрытие (другого от BB не ждите), но при этом маскирует неровности и не оставляет жирный блеск. За последнее качество очень люблю это средство: многие BB кремы плотные и увлажняют чуть ли не до эффекта Gym Skin. Если такой тренд вам непонятен, то от души советую Soskin. Да и для лета в городе средство подходит — есть SPF 30!

Цена: 2050 руб.

Тонирующий крем Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20, Caudalie

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Что может быть лучше средства, объединяющего в себе уход и макияж? Тонирующий флюид от Caudalie маскирует несовершенства, одновременно увлажняя и успокаивая кожу. Защита от солнца в виде SPF 20 тоже весной и летом лишней не будет — когда не хочется каждый день наносить липкие солнцезащитные средства, макияж с УФ-фильтрами выручают. Флюид напоминает взбитые сливки — на коже он превращается в легкую, совершенно незаметную вуаль. Скрыть серьезные совершенства все же доверьте консилеру — средство от Caudalie обещает ровный цвет лица и сияние, а не маскировку высшего уровня. В составе есть запатентованный компонент виниферин, помогающий бороться с пигментными пятнами, и гиалуроновая кислота, а вот масел вы там не найдете — а значит, лицо не будет предательски блестеть в течение дня.

Цена: 3 095 руб.

Тональный мусс Face Fabric Foundation, Giorgio Armani

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

С тональными средствами у меня давняя любовь — несовершенства на лице не позволяют мне обходиться только легкой базой с сиянием и консилером, как диктуют нам тренды этого сезона. Всегда ищу легкие тональные средства, которые не будут выглядеть на лице маской и подойдут к моему светлому оттенку кожи. С легендой бренда я была знакома до перезапуска, но с обновленная формула оставила еще больше положительных впечатлений. Почему?

Тональный мусс — идеальное средство, если вы хотите создать на лице эффект холеной, ровной кожи (а выглядит оно так, как будто вы совсем не красились). У него легкая текстура и очень приятный цветочный аромат, который быстро исчезает после нанесения. Средство больше похоже на увлажняющий крем — распределяла его пальцами по всему лицу, избегая область под глазами. Но с кистью и бьютиблендером средство тоже «подружилось». Оттенок подстраивается под цвет вашей кожи за 2 минуты, делая ее бархатной на ощупь. Несмотря на легкую текстуру, средство отлично перекрывает несовершенства и покраснения — консилер понадобился только для того, чтобы скрыть темные круги (лучшие ищите в нашей подборке).

Средство похоже на нежный хлопок. Думаю, все дело в 3D-технологии, которую применили при разработке формулы: несовершенства как будто сглаживаются. Если на коже есть щелушения, не стоит беспокоиться — средство не подчеркнет их. Мусс отлично подойдет для жаркого сезона — легкая текстура, которая не «утечет» с лица и неплотное покрытие. Бонус — его не нужно припудривать.

Два дополнительных плюса — расход и стойкость. На моем лице средство продержалось 8 долгих рабочих часов. Небольшой горошины достаточно для одного использования — думаю, средство надолго задержится в моей косметичке.

Цена: 2 635 руб.

ВВ-крем Exact Fit Artistry, Amway

Тестировал специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Раньше я никогда не пользовалась косметикой от Amway — этот ВВ-крем стал «первенцем». Знакомство оказалось приятным. Легко наносится, ровно ложится, долго держится. У меня бледная кожа — не выхожу на улицу без защитного крема даже зимой. В Exact Fit Artistry предусмотрен SPF35 — только за это его уже стоит полюбить. После нанесения кожа ровная, сияющая и гладкая.

Цена: 1 700 руб.

BB-крем Dream Satin, Maybelline

Тестировал специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Это средство отлично подойдет девушкам со светлой кожей. Упаковка у ВВ— крема очень компактная — поместится даже в самую маленькую сумочку, консистенция водянистая. Крем можно наносить кистью, спонжем или пальцами — хорошо ляжет в любом случае. Мне ближе второй вариант. У средства хороший увлажняющий состав –сухая и обезвоженная кожа скажет «спасибо». Dream Satin подстраивается под ваш цветотип — нет шансов промахнуться с оттенком. Защита — SPF30.

Цена: 250 рублей

Гиалуроновый ВВ-крем ALL-in-ONE, Librederm

Тестировала ассистент редакции Аня Хоботова

В моей косметичке Librederm поселился уже давно и занимает почетное место. Настоящее спасение на весенне-летний период — ВВ крем All in one. Он входит в гиалуроновую коллекцию Librederm, состоящую из четырех средств. Состав BB-крем позволяет ему работать сразу по нескольким направлениям: низкомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет, рыжиковое масло защищает от УФ-лучей, витамины А и F — питают. Среди ингредиентов нет «незнакомцев» — только проверенные и хорошо известные компоненты.

Была приятно удивлена ощущениям после нанесения: крем мгновенно впитался, оставив после себя бархатный матовый финиш. Это отличная альтернатива плотным тональным основам для жаркой погоды. В течение дня крем не чувствуется: у меня он стойко держался до вечера, пока не был смыт мициллярной водой (тоже, кстати, от Librederm).

Цена: 649 руб.

BB-крем 10-в-1 «Идеальная кожа», Чистая линия

Тестировала ассистент редакции Аня Хоботова

Еще один российский производитель, и пока что единственно основывающийся на фитотерапии и фитоэкспертизе. В этом году компания отмечает 22-ой день рождения — в ее арсенале более 200 косметических средства для решения любых задач. C ВВ-кремом от «Чистой линии» столкнулась впервые. Это единственный представитель BB-серии. Надпись на упаковке многообещающая: 10-в-1. Переписывать текст производителя не буду. Поделюсь своими впечатлениями. Его можно смело советовать молодым девочкам, только начинающим постигать искусство макияжа — ляжет идеально даже при «неидеальном» нанесении.

Большинство своих обещаний крем выполняет — его натуральный состав помогает придать коже здоровый и ухоженный вид. Экстракт розового масла увлажняет, растительные и минеральные пигменты выравнивают тон и подстраиваются под тип кожи, не закупоривая поры.

Мой главный критерий выбора крема на весну-лето — наличие SPF. В этом средстве предусмотрена защита с индексом 10. «Чистая линия» весь апрель успешно заменяла стандартный увлажняющий крем — кожа от этого не пострадала, а стала только лучше. Идеальная бюджетная альтернатива!

Цена: 215 руб.

BB-капли, Erborian

Тестровала блогер Вероника Забровская

Новые BB-капли улучшат ваш любимый дневной крем и выведут его на новый уровень! Вы получите одновременно привычный качественный уход и декоративный эффект. Это не самостоятельное средство, а обогащающий эликсир, который дает ровный тон, все несовершенства становятся менее заметными, при этом он немного сужает поры и кожа выглядит более гладкой и сияющей. Важно отметить, что BB капли — это не просто концентрированный тон: средство содержит экстракт Женьшеня, который разглаживает кожу и делает ее заметно более мягкой и ровной! Отличная новинка — обожаю использовать капли по выходным дням, когда не нужно «рисовать лицо», но хочется быть невозможно свежей и прекрасной!

Цена: 2 800 руб.

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

С наступлением теплых дней не хочется наносить на лицо тяжелые текстуры. СС-крем от Chanel — та самая порция «нежности» и «легкости» для цветущих садов и весеннего ветра. Помимо коррекции цвета лица в креме предусмотрена защита SPF-50, он обеспечивает комплексный уход и борется с признаками старения. Текстура у крема легкая — он наносится идеально. Вряд ли справится с сильными покраснениями, но выровнять цвет лица и скрыть темные круги под глазами сможет. Распределяется легко, не оставляя полосок. Очень быстро впитывается, держится до 8 часов. Не подчеркивает шелушения, а напротив — помогает их устранить.

Цена: 3 728 руб Крем Base Traitante, Rivoli Geneve

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Швейцарская косметика всегда вызывает у меня нежный трепет из-за высочайшего качества. Только посмотрите на этот флакон: даже не открыв, «кредит» доверия увеличивается. Красивая бирюзовая коробочка, в которой матовый флакон с бежевой эмульсией — чудо с таким же чудесным эффектом. Производителем средство заявлено как база. Но при нанесении крем приобретает розоватый оттенок. Base traitante создает эффект «второй кожи»: на лице он не виден совсем, как, впрочем, и все имеющиеся несовершенства.

Днем его можно использовать самостоятельно, а для вечернего макияжа, вероятно, понадобятся дополнительные более пигментированные средства. Его универсальный оттенок, который подстраивается под цвет кожи, подойдет всем. И самое главное — он действительно ухаживает за кожей: при регулярном использовании она становится более гладкой и ровной.

Цена: около 15 300 руб.

BB-крем Hydreane, La Roche-Posay

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

La Roche-Posay на основе термальной воды создает ровный, естественный и сияющий цвет лица. У него легкий, цветочный запах, который после нанесения не чувствуется. Текстура крема легкая и приятная: он ложится полупрозрачным слоем, который мгновенно впитывается. Средство не только выравнивает цвет кожи, но и ухаживает за ней, успокаивая и увлажняя в течение дня. Наносить можно в качестве основного ухода сразу после умывания или в качестве основы под макияж. Не вызывает воспалений, шелушений или раздражений.

Цена: 1 124 руб.

Тональный ВВ-крем Trois Oui Trois Non, Vivienne Sabo

Я до сих пор искренне считаю, что bb-крем — это лучшее изобретение декоративной косметики. Не слишком плотный, но выравнивающий тон — по сути все, что нужно для вечернего макияжа, чтобы не наслаивать тонну средств, но при этом выглядеть достойно.

Тон от Вивьенн Сабо — это идеальное воплощение основного слогана. Продукта «3 да и 3 нет!». ВВ крем VIVIENNE SABO благодаря входящим в его состав пептидам, витаминам и гиалуроновой кислоте говорит: «ДА!» — глубокому увлажнению, эффективному питанию идеальному тону кожи лица! И бескомпромиссное «НЕТ!» — жирному блеску, неровностям тона, эффекту маски.

По консистенции крем достаточно жидкий — советую хранить его дозатором вверх, так как при использовании велика вероятность выдавать в 2 раза больше средства, чем нужно.

Тон я наношу плоской кистью от центра к периферии, растушевывается он очень легко и не застывает камнем. Оттенок 03 настолько был незаметен на моей коже, что мне понадобилось 2 слоя. На самом деле, средство действительно подстраивается под вашу кожу и его абсолютно не видно на лице. Если у вас достаточно сильные воспаления и покраснения, то будьте готовы к тому, что тон их не перекроет.

Средство выполняет все заявленные обещания — советую обязательно попробовать, учитывая такую демократичную цену. Единственное, чего не хватает для летнего периода — наличия в составе spf. Но если вы используете базу или увлажняющий крем с spf, то этот факт вас никак не должен смутить.

Цена: 446 руб.