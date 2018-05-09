Бузова пожаловалась на тяжелую женскую долю

«Тяжело девушкам в наше время: быть сильной, умной, амбициозной и, конечно, привлекательной. А ведь женская красота так чувствительна к балансу», — пожаловалась Ольга. Артистка добавила, что раз в месяц девушки изрядно портят нервы окружающим. При этом из-за естественных физиологических процессов меняется не только настроение, но и состояние кожи, волос.

"Появляются какие-то прыщики и волосы не такие блестящие становятся. Это все гормоны…И что давать им буйствовать? Или взять все под контроль? Вы как поступаете?" — спросила Бузова у читателей.

Не все поклонники поняли, почему Ольга решила поговорить на такую личную тему. Многие посоветовали девушке просто переждать этот сложный период и постараться сдерживать свои эмоции, чтобы не обижать окружающих.