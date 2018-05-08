Что такое хайлайтер?

Хайлайтер — средство для макияжа, которое используется для коррекции и скульптурирования лица. С помощью него высветляют, выделяют отдельные участки. Хайлайтер придает коже мягкое свечение, освежая макияж. Он отличается от остальных средств для скульптурирования наличием светоотражающих частиц.

Этот вид декоративной косметики подходит для девушек с нормальной кожей, ведь блеск не скрывает, а подчеркивает недостатки (акне, постакне, черные точки, покраснения).

Хайлайтер выпускают как в компактном виде, так и в жидком, рассыпчатом, кремообразном. Его наносят на лоб, чтобы придать объем. Под брови, чтобы сделать взгляд более открытым и сияющим. На спинку носа, чтобы он выглядел ровнее. На скулы, чтобы их визуально приподнять. На верхнюю губу, чтобы сделать ее объемнее.

Custom Glow Drops Liquid Highlighter, Lancome, цена: 2 238 руб.

Набор хайлайтеров SWEET PEACH GLOW, Too Faced, цена: 3 008 руб.

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