Самые невероятные косметические процедуры

На пути к красоте женщины не видят преград, поэтому соглашаются даже на самые рискованные и опасные методы сохранения молодости и свежести кожи. Сейчас салоны красоты активно продвигают невероятные процедуры, на которые могут отважиться только бесстрашные.

Змеи

Довольно экстремальным является массаж змеями, когда на клиента укладываются сразу несколько габаритных животных, а затем они какое-то время ползают по телу. Такая процедура помогает мышцам обрести тонус, после которого можно ощутить прилив сил. Массаж посредством питонов можно заказать в одном из зоопарков на просторах Филиппин.

Огонь

В салонах красоты Китая особенно популярным стало огненное омоложение, во время которого лицо покрывается специальной маской и поджигается. Салфетка обязательно смачивается смесью целебных трав, которые ощутимо подтягивают кожу, поэтому данную процедуру проводят и на других частях тела.

Волосы

Парикмахеры придумали решительно новый способ избавления от секущихся кончиков, когда прядь попросту проводят над пламенем свечи или зажигалки. Волосы при этом остаются невредимыми, поскольку сгорают лишь посеченные концы.

Улитки

Ученые не оставили без внимания тот факт, что слизь улиток оказывается эффективной при заживлении ран, в связи с чем косметологи тут же изобрели кремы для лица со слизью улитки, которые помогут устранить маленькие морщины. В отдельных салонах красоты можно посадить живут улитку прямо на лицо, что имеет якобы улучшенный эффект.

Пчелиный яд

Древнегреческим ученым была известна польза пчелиного яда непосредственно для человеческого организма, но, разумеется, в умеренном количестве. Современные люди используют укусы пчел ради стимуляции метаболизма и улучшении общей проницаемости сосудов. К примеру, актриса Гвинет Пэлтроу с целью продления молодости готова терпеть пчелиные укусы непосредственно в лицо. Однако имеется и более щадящий способ, когда на кожу наносят крем, в составе которого содержится пчелиный яд.

Кактусы

Наибольшим успехом массаж с использованием кактусов может похвастаться на просторах Мексики, где задействованы кактусы опунции, но в разогретом виде. Перед процедурой, как правило, клиента покрывают смесью из вулканического пепла, меда и, кроме того, текилы, а сам массаж помогает смягчить и тонизировать кожу.

Пиво

Некоторые заведения могут предложить своим посетителям испробовать пивную ванну, которая положительным образом воздействует на регенерацию организма, попутно смягчая кожу благодаря наличию витамина В и дрожжам. Подобные процедуры чаще всего можно встретить в чешских пивоварнях.