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По секрету: рассказываем, как повторить идеальный макияж Джиджи Хадид!
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По секрету: рассказываем, как повторить идеальный макияж Джиджи Хадид! 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Лицо. Начните с увлажняющего праймера Master Prime — на него идеально ляжет матовый тональный крем Fit Me. Затем консилером Fit Me чуть высветляем зону под глазами и маскируем мелкие недостатки.
Контуринг. Нанесите темный оттенок Master Contour V Shape на зону лба и скулы. Палетка румян Master Blush освежит образ, а финальный штрих — хайлайтер Master Chrome Molten Golд — придаст золотистое сияние области под бровью, на спинке носа, над губой и на скулах.
Глаза. Нанесите сиреневый оттенок теней из палетки Total Temptation на подвижное веко, а складку века подчеркните более глубокимцветом из палетки. Растушуйте тени к внешнему углу глаза; сияющие нанесите во внешние уголки. Лайнером Master Precise Ink Metallic оттенка Shimmer Sand нарисуйте стрелку и небольшую слезу от нижнего века. Для объемных и пушистых ресниц нанесите тушь Total Temptation в 2 слоя.
Губы. Создайте контур губ, а затем заполните его цветом с помощью Color Sensational Shaping Lip Liner в оттенке 10. Так помада продержится дольше. Завершите образ, накрасив губы помадой Color Sensational Матовое искушение в оттенке 930.
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