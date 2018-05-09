Как сделать пятки гладкими

Увы и ах — кожа пяток не всегда радует своих обладательниц идеальной гладкостью и красотой. Неудобная обувь, сидячая или, напротив, слишком активная работа, масса внешних неблагоприятных факторов — и вот уже наши пяточки далеки от совершенства. МедикФорум решил выяснить, как сделать пятки гладкими. Но, к счастью, с проблемой легко справиться, если начать систематически и регулярно ухаживать за своими ножками. Ведь сегодняшние знания о красоте и косметологии предлагают нам массу средств — как народных, так и фабричных — призванных довести наши пятки до идеала. Прежде всего, косметологи советуют не пренебрегать таким известным средством, как ножные ванночки. В приятной травяной или мыльно-содовой среде «купать» пяточки советуют в течение получаса. Это средство можно применять раз в неделю, при этом пятки обязательно отзовутся благодарностью. Впрочем, ванночки — это лишь подготовительный этап в действе по уходу за кожей пяток. Ведь с распаренными ножками нужно провести очищающие процедуры. Снять ороговевший слой отлично помогают специальные педикюрные щеточки или всем известная пемза. Регулярность этой процедуры — залог отличного результата. Время от времени для снятия ненужного слоя кожи на пятках можно использовать и специальный скраб. Злоупотреблять им специалисты не советуют, но раз в неделю воспользоваться этим средством вполне можно. При этом пары минут достаточно, чтобы отшелушить все, что нужно, и подготовить кожу к наилучшему усвоению питания и увлажнения. А именно для этой цели — напитать и увлажнить кожу пяточек — служат разнообразные кремы для ног. Среди них очень хороши те, которые содержат экстракты календулы и ромашки. Свои пяточки мы обычно активно начинаем готовить именно к пляжному сезону. Но, к сожалению, морская вода и палящее солнце — не лучшие союзники в поддержании красоты наших пяточек. Бороться с этими факторами помогут простые средства. Например, сделанные из корня алтея примочки (2 столовые ложки корня парим на водяной бане в полулитре воды) восстановят эластичность кожи, если эту процедуру проделывать утром и перед сном. А вообще перед походом на пляж стоит не только намазаться солнцезащитным кремом, но и защитить свои пятки специальным увлажняющим средством от негативного воздействия солнечных лучей. Пяточки похожи на наждачную бумагу и не способствуют ношению летних босоножек? Для этого случая косметологи советуют использовать отличное средство: крахмальную ванночку вкупе с очищением ороговевшего слоя кожи. Это позволит подготовить ножки к самой легкомысленной открытой обуви. Кстати, атласными и нежными Ваши пяточки способны сделать маски из подручных средств. Так, проверенным эффективным воздействием на пятки отличаются маски из абрикосов, кабачков. Именно эти средства по уходу за кожей пяток, дополненные питательным кремом, дают превосходный результат. Пяточки, достойные восхищения — это просто. Главное, не пренебрегать советами косметологов и ежедневно уделять уходу за кожей пяток всего лишь несколько минут. Благо, сегодня есть масса средств, позволяющих быстро и эффективно привести свои ножки в идеальное состояние. Ранее эксперты рассказали, как делать маски для волос дома.