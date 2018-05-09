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Автозагар превратил девушку в Халка
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Автозагар превратил девушку в Халка 

360tv.ru 46 минут назад
В Великобритании 20‐летняя Дэнни Брюс ради золотистого цвета кожи решила прибегнуть к автозагару. Однако результат поверг девушку в ужас: вначале кожа почернела, а затем обрела зеленый оттенок, отчего англичанка стала больше походить на героя комиксов Халка или на сказочного персонажа Шрека, сообщила The Sun.
Отмечается, что для идеального загара Брюс выбрала оттенок «Темнее темного». За баллончик девушка заплатила четыре фунта (около 350 рублей). Уже через пять минут после нанесения цвет кожи изменился до неузнаваемости.
Дэнни Брюс была настолько подавлена, что отказывалась выходить из дома. «У меня была настоящая депрессия. Я посмотрела на себя в зеркало, вплоть до груди кожа была зеленой. Я пряталась дома ото всех. Я стала, носить капюшон и длинный халат, закрывавший руки», — рассказала пострадавшая.
Девушка призналась, что как только решилась выложить фотографии в интернет, пользователи стали называть ее Халком и Шреком, некоторые даже приделали фото лица девушки к телу принцессы Фионы из анимационного фильма «Шрек».
Как добавила Дэнни Брюс, те, кто не вспоминал о ней годами, вдруг стали выражать искреннее беспокойство, увидев статью в местной газете. «Если я не интересна вам, когда я Дэнни, то вы не заслуживаете моего внимания, когда я Шрек», — заключила девушка.
Ранее британские психологи пришли к выводу, что женщины, которые много времени проводят в социальных сетях, подрывают свою самооценку. Как выяснилось, на девушек, проводящих в соцсетях от часа и больше, давят стандарты красоты.
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