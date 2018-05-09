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Готика: Алена Свиридова шокировала новым образом
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Готика: Алена Свиридова шокировала новым образом 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники без ума от новой стрижки и темного макияжа певицы.
Все-таки звезды умеют удивлять! Алену Свиридову все любили и без экспериментов над внешностью, но певица решила сменить образ и сделала модную прическу из девяностых. А чтобы не промахнуться, сделала черные смоки-айс.
Чтобы убедиться, что всем понравился новый имидж, Алена Свиридова спросила у подписчиков своего Instagram, как им новый образ. Мнения, кстати, не разделились. Все как один перемены оценили.
Публикация от Ална Свиридова (@alenasviridova)
5 Май 2018 в 12:40 PDT  «Потрясающе выразительно. Просто супер!», «Очень стильно и красиво, по-молодежному», «Какая же вы классная! Покорили меня этим образом, красота», «Я редко пишу комментарии, но тут устоять невозможно. Просто шикарный образ. Я вас обожаю. Самая интеллектуальная певица всея Руси».
Правда, образ, которому все поставили самую высокую оценку, всего на один вечер. И Алена уже постит в свой Instagram фотографии себя обычной. Певица выглядит потрясающе и совсем не стесняется выкладывать фотографии без макияжа и темных очков.
Публикация от Ална Свиридова (@alenasviridova)
24 Апр 2018 в 3:08 PDT  В последнее время звезда просто нарасхват — дает по несколько концертов в месяц, но при этом еще и успевает много путешествовать.
Принять участие в опросе «А вам нравится новый образ певицы?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Блестки, стразы, сапоги: Апина, Хлебникова и Лель о клипах в 90-х  Хороша и без фотошопа: Валерия снялась топлес для обложки журнала
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