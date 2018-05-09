Что случилось с губами Юлии Волковой

Последние годы к губам Юлии Волковой было приковано повышенное внимание. После того, как певица начала менять свою внешность с помощью косметологии, она регулярно подвергалась критике поклонников. Несколько часов назад в своем Instagram Юлия поделилась фото, на котором ее губы выглядят подозрительно тонкими и как будто сдувшимися.

Поклонники также обратили внимание на новые губы певицы, задали ей на эту тему вопрос, но сама Юлия пока никак не прокомментировала метаморфозы с лицом. Так что же это: решилась ли Волкова уменьшить губы или же все дело в фотошопе, как думаешь?

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Фото:Instagram