Идеальный перманент: как выбрать мастера или стать им

Как выбрать мастера для перманентного макияжа и понять, что перед тобой профессионал? Сколько держится на коже правильный татуаж? Сколько времени нужно, чтобы научиться делать перманентный макияж? Я поговорила с мастером Леной Демьяновой обо всех тонкостях профессии. Она владеет компанией DemiBrow, в которую входит студия моделирования взгляда, школа перманентного макияжа, магазин товаров для мастеров DemiBrow и собственный бренд материалов для наращивания ресниц и перманентного макияжа. Так что, Лена знает все о татуаже и наращивании ресниц. Какие проблемы с внешностью могут исправить в вашей студии? Увеличить объем и густоту ресниц, улучшить форму бровей или губ, придать глазам выразительности. Кроме того, мы можем исправить чужие некачественные работы. Какие процедуры больше всего пользуются спросом у ваших клиенток? Наращивание ресниц и перманентный макияж — это то, на чем мы специализируемся. Какие техники нанесения перманентного макияжа существуют? Сегодня больше всего популярна «техника напыления пигментом». Ее еще называют растушевкой или пудровой техникой. Это моя авторская методика внедрения пигмента в верхние слои кожи без вреда для организма. Также есть такая техника, как микроблейдинг, она же волосковая техника. Мы работаем только в технике напыления, так как считаем ее наиболее здоровой, естественной, безопасной и эстетичной. Какие пигменты используются в перманентном макияже?

На рынке огромное количество брендов, которые производят пигменты с различными составами. Мы в нашей студии работаем исключительно на пигментах личного производства. Это три линейки пигментов DemiColor: для губ, бровей и камуфлирования недостатков кожи. Для нас они незаменимы, так как обладают рядом преимуществ: перекрывают неестественные цвета (серый, фиолетовый, красный), экологичны, экономичны. С чистым сердцем могу сказать, что это наша гордость! Узнать подробнее о линейке пигментов DemiColor Как оценить качество перманентного макияжа? Как минимум он должен нравиться вам. Результату следует выглядеть естественно, эстетично и иметь определенный срок носки. Сколько держится перманентный макияж? Татуаж не должен сходить быстро, но и не может держаться годами. Если он на коже более 2-5 лет, значит изначально поработали иглой на глубоких слоях кожи и просто сделали татуировку. Как правило, такая работа в 95% случае сереет, синеет или чернеет. Правильный перманентный макияж держится на коже до 1,5 лет. На протяжении этого времени пигмент медленно и равномерно выходит из кожи. Он просто светлеет, это происходит незаметно. Уже через год, когда интенсивность цвета совсем мала, клиент может либо прийти на обновление татуажа, либо прекратить его делать совсем. Хотя мало кому удается отказаться от перманентного макияжа навсегда — привыкаем к тому, что брови всегда в идеальном состоянии. Можно ли бесследно удалить перманентный макияж? Можно! Если по несчастливым обстоятельствам вы попали в руки к плохому мастеру, то в конечном итоге придется удалять его работу. Повезет, если мастер поработал не глубоко в коже. К нам часто приходят со старым татуажем начала 2000-х, где черные «ниточки на взлет» вместо бровей. У нас есть лазер для удаления таких работ. Процедура долгая и потребует финансовых затрат, но зато сведет на нет татуировку. Я советую всем, кто планирует делать перманентный макияж, хорошо проанализировать предложения и мастеров и выбрать опытного проверенного специалиста. Можно ли сохранить естественный образ с нарощенными ресницами и перманентным макияжем?

В случае с ресницами, если девушка хочет выглядеть максимально естественно, она должна просто выбирать меньшие объемы нарощенных ресниц. Что касается перманентного макияжа, тут всегда главное правило для мастера — выполнить процедуру так, чтобы брови, губы и веки выглядели максимально естественно. Как правильно выбрать мастера, на что обращать внимание в первую очередь при обращении в салон? Необходимо изучить портфолио мастера, узнать опыт его работы, почитать отзывы, убедиться, что у него есть сертификат. Обратите внимание на наличие профессионального оборудования, позволяющего работать с кожей деликатно, без нанесения травм. Мастер отвечает не только за эстетический результат, но и за здоровье клиентки. Инструмент и рабочее место должны быть чистыми. Мастер имеет право работать только в стерильных одноразовых перчатках одноразовыми иглами и простерилизованными инструментами. Специалист по татуажу должен уметь пользоваться оборудованием, знать санитарные правила работы и свойства различных пигментов, владеть различными техниками их нанесения, понимать, какие аллергические реакции они могут вызвать. Мастер может не иметь медицинского образования, но обязан знать строение кожи и анатомию лица. В правильном салоне или студии непременно должен быть договор на оказание услуги перманентного макияжа. Должен ли мастер участвовать в подборе правильного образа или только выполнять желания клиентки? Будет ли специалист отговаривать девушку, если она выбирает то, что ей очевидно не идет?

Обязательно должен! Мастер обязан приложить все усилия, чтобы донести клиенту, почему он выбрал именно эту форму и именно эти пигменты. Как мы поступаем в студии DemiBrow: задача клиента — согласовать эскиз, предложенный мастером. Если он отказывается принять эскиз, рисует свой или требует сделать как у Марлен Дитрих , мы можем отказать в проведении процедуры. Нет ничего хуже, чем выполнить плохую работу просто в угоду клиенту. Ведь девушка пойдет с этим татуажем на работу, к мужу, будет встречаться с подругами. И на вопрос: «где тебе сделали такой ужас?», последует ответ: в такой-то студии. Никому не нужна такая реклама. Узнать подробнее о студии DemiBrow Сколько времени нужно, чтобы научиться делать перманентный макияж? Этот временной период складывается из нескольких этапов. Первый этап — обучение от 3 до 7 дней. Далее обустройство своего рабочего места и практика. Желательно ежедневная практика на моделях. Через месяц мастер понимает, готов ли он к работе в адекватной ценовой категории. Если недовольных клиентов много или мастер сам понимает, что не справляется, нужно продолжать обучение, идти на курсы повышения, мастер-классы. Тут важно постоянно совершенствоваться!

К каким трудностям должен быть готов будущий мастер? Основная трудность — поиск клиентов на первом этапе. Кроме того, мастер должен быть готов инвестировать в себя: курсы, мастер-классы, покупку улучшенного оборудования. Надо много и серьезно работать над своим личным брендом. Многим начинающим мастерам эти проблемы кажутся сложными. Главное — не оставлять выбранную профессию, верить в себя и ежедневно трудиться. Насколько актуальна профессия мастера перманентного макияжа сегодня? Как показывает наш опыт, пока еще очень актуальна и будет на пике популярности минимум лет пять. Например, брови: как мы видим, меняется мода только на форму и ширину бровей, но неизменным остается то, что без аккуратных бровей уже никуда. Это еще не все, ведь перманентный макияж не стоит на месте. Помимо бровей, губ и век теперь можно сделать камуфляж проблемных зон: синяков под глазами, пигментации на лице, шрамов и растяжек. После хирургических операций на груди можно даже восстановить форму и цвет ареолы. К тому же сейчас у женщин почти ни на что не остается времени. И если есть возможность потратить лишний час не на ежедневный макияж, а на отдых или работу, то многие захотят ей воспользоваться. Записаться на обучение перманентному макияжу