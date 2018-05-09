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Морщинки и веснушки: 39-летняя Николь Шерзингер показала лицо без макияжа
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Морщинки и веснушки: 39-летняя Николь Шерзингер показала лицо без макияжа 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Сейчас Николь отдыхает в Мексике и с курорта делится в своем Instagram снимками. Вот она наслаждается райским местом и демонстрирует свою идеальную фигуру в черном бикини.... а вот делится фотографией без макияжа. Из косметики на лице Николь лишь прозрачный блеск, который защищает кожу губ от солнечных лучей и высыхания.
И хоть на лице Николь Шерзингер видны небольшие мимические морщинки и веснушки, можно точно заявить: певица прекрасна как с косметикой, так и без нее. Более того, Николь относится к тем знаменистостям, которые с годами становятся лишь красивее. Это заметили и поклонники Шерзингер, которые в комментариях отмечают, что натуральная красота певицы нравится им еще больше, чем мейкап.
А как тебе такая натуральная Николь?
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Фото:Instagram
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