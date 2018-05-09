Премию Дайсона вручили изобретателям сканера для выявления рака кожи 

Молодыми учеными изобретен недорогой прибор, с помощью которого можно диагностировать рак кожи на ранних стадиях. МедикФорум выяснил подробности открытия. Разработали его студенты из Университета МакМастер. Он дешевый, портативный и легко определяет меланому — специфическую форму рака кожи. Этот прибор может спасти тысячи жизней, ведь выявляет наиболее распространенную форму опухоли. На ранних стадиях выявить рак кожи довольно сложно. Современная медицина использует для этого визуальный осмотр или биопсию. Но многие врачи не имеют достаточной квалификации для первого метода, в то время как у пациентов не хватает денег на второй. Рак повреждает метаболизм клеток кожи. Известно, что больные клетки нагреваются быстрее, чем здоровые. Для того чтобы облегчить выявление этих процессов, аспиранты Университета МакМастер создали детектор с 16 термисторами, которые могут отслеживать изменения температур. Таким образом, термисторы размещают на участок кожи, которая может быть повреждена раком, а прибор создает температурную карту для выявления злокачественной опухоли. «Использование недорогих компонентов делает sKan (название прибора) доступным при диагностировании меланомы для многих пациентов. Это прибор, который сможет спасти немало жизней » — Джеймс Дайсон, основатель Премии. Кроме самой награды команда также получила денежный приз — 40 тысяч долларов для совершенствования изобретения. Ранее, в марте 2017, они получили первую свою премию в 10 тысяч долларов в соревнованиях Forge's Student Start-up Pitch. Развивать именно эту сферу ученые решила тогда, когда осознали, насколько мало технологии помогают в борьбе с раком кожи. Как сообщает The Guardian, около 39-ти людям каждый день в США диагностируют рак кожи. Раннее выявление этого заболевания — единственный шанс его преодолеть. Если sKan оправдает себя, он существенно изменит ситуацию. Ранее эксперты рассказали про сканер, который находит рак.