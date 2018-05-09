Наращивание ресниц: плюсы и минусы

Каждая девушка, безусловно, хочет выглядеть ярко и привлекательно. Для этого девушки пользуются абсолютно разными методами: ботокс, наращивание ресниц, волос или ногтей, пластические операции и многое другое. Ни для кого не секрет, что главным оружием прекрасного пола являются глаза, а для того, чтобы придать взгляду глубины и выразительности, девушки часто прибегают к процедуре «наращивания ресниц». Но безопасна ли данная процедура для здоровья и стоит ли вообще её делать? МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.

Плюсы наращивания ресниц

•Длинные и густые ресницы смотрятся, несомненно, очень выразительно, сексуально и ярко, но с помощью даже самой дорогой туши для глаз невозможно добиться желаемого. Однако с помощью наращивания можно достичь самого эффектного результата, что отлично подчеркнет глаза и индивидуальность девушки. •Также большим плюсом является продолжительный эффект, который сохраняется на протяжении месяца. В этом наращивание в разы превосходит любую тушь, которая не продержится и суток. •Компетентное наращивание отлично корректирует разрез и форму глаз, что позволяет без использования хирургических вмешательств, немного изменить разрез глаз и сделать их ещё более выразительными. •В отличие от туши, наращенным ресницам не страшна вода, что позволяет без колебаний посещать бассейн. •Экономия времени. Данный пункт является самым значимым для тех девушек, которые по утрам тратят уйму времени на макияж и опаздывают на учёбу или работу. •Наращивание является безвредным, безболезненным, а самое главное безопасным. А также, столкнувшись с неудачным результатом наращивания, искусственные ресницы можно сразу же удалить.

Минусы наращивания ресниц

•Наращенные ресницы требуют обязательно ухода, коррекцию необходимо проводить ежемесячно. •В зависимости от выбранной технологии, зависит и продолжительность процедуры, которая может достигнуть трёх-четырёх часов. Не каждая девушка обладает железной выдержкой, и сможет выдержать такую длительную процедуру. •Искусственные ресницы могут выглядеть ненатурально, что будет смотреться очень дёшево. Поэтому не стоит выбирать через чур длинные ресницы. •Толстые и тяжёлые искусственные ресницы оказывают большую нагрузку на родные, после чего они начнут стремительно выпадать. •С наращенными ресницами ни в коем случае нельзя спать лицом в подушку. Существует достаточно много разных видов технологий наращивания ресниц. Прежде чем решиться на такую процедуру, необходимо взвесить все плюсы и минусы, а самое главное найти опытного профессионала, который поможет добиться желаемого результата. Ранее эксперты рассказали, что наращивание ресниц может склеить веки.