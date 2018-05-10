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WMJ BOX: топ идеальных BB-кремов для совершенного тона кожи
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WMJ BOX: топ идеальных BB-кремов для совершенного тона кожи 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
BB-крем — гениальное произведение косметического искусства Кореи — представляет собой цветокорректирующий продукт, в составе которого присутствуют уходовые компоненты. Он обеспечивает легкое покрытие и дарит коже деликатное сияние благодаря влажному финишу.
Наличие высокого SPF — один из неоспоримых плюсов BB-средств, у некоторых степень защиты от солнца доходит до максимальной отметки 50+. При выборе BB-крема необходимо ориентироваться на потребности типа кожи. Для жирной мы рекомендуем себорегулирующий, а для возрастной — с лифтинг-эффектом. Если же средство не имеет конкретного предназначения, то, скорее всего, главная его задача — увлажнять и защищать от пагубного воздействия окружающей среды, что очень важно в солнечное время года.
Хотя BB-кремы и содержат уходовые компоненты, это совсем не означает, что их использование освобождает от вечернего умывания. Чтобы не допустить закупоривания пор и появления воспалений, советуем использовать двухэтапную систему. Вначале смываешь макияж гидрофильным маслом (используй его на сухую кожу!), а затем нежной пенкой удаляешь остатки масла.
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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