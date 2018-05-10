С помощью чего замедлить старение

Гиалуроновая кислота является естественным веществом, этот полисахарид присутствует в теле человека, является важнейшей составляющей хрящевых и соединительных тканей, кожи, синовиальной и других биологических жидкостей. Гиалуроновая кислота оказывает бактерицидное и гидратационное действие, способствует обновлению тканей и заживлению повреждений.

Самое обширное применение гиалуроновая кислота нашла в косметологии, она помогает коже удерживать воду и заполняет пространство между эластановыми и коллагеновыми волокнами. В результате коже остается в естественном положении, без морщин. До определенного возраста организм сам вырабатывает необходимое количество гиалуроновой кислоты, но после 25 лет ее выработка снижается, это одна из причин старения кожи.

Гиалуроновая кислота применяется не только в косметологии, он и в дерматологии, травматологии и хирургии.

Для восстановления естественного состояния кожи используется гиалуроновая кислота животного, микробного и растительного происхождения.

Существует три формы для использования — для наружного применения в косметических средствах, для приема внутрь в виде фармакологических и пищевых добавок, для инъекций.

Гиалуроновая кислота в домашнем применении

Для домашнего использования подходят средства для наружного применения и биологически-активные добавки. Разброс цен на препараты и средства представлен от эконом до люкс класса. Цена зависит от качества компонентов, поэтому более дорогие средства обладают более высокой эффективностью. Эконом-средства для наружного применения содержат крупные молекулы гиалуроновой кислоты, они не могут проникнуть в глубокие слои кожи, средства класса люкс изготовлены из микрочастиц, они могут проникнуть гораздо глубже.

Действие биологически-активных препаратов направлено на усиление производства гиалуроновой кислоты организмом. Синтез кислоты восстанавливается, кожа восстанавливается изнутри, это эффективнее средств для местного применения. Такие препараты приминают совместно с витаминными комплексами и добавками с коллагеном, в комплексе гиалуроновая кислота работает эффективнее.

Гиалуроновая кислота в косметологии

В косметологии практикуют подкожные и внутрикожные инъекции с гиалуроновой кислотой, их стоимость ощутимо дороже по сравнению со средствами для домашнего применения, но и эффективность гораздо выше. Проводить такие процедуры может только специалист высокой категории с медицинским образованием.

Самой популярной салонной процедурой является мезотерапия, посредством инъекций биологически активный коктейль с гиалуроновой вводится в глубокие слои кожи. Результатом является ускорение обменных процессов в коже, устранение возрастных изменений и визуальных дефектов.

Коррекция и контурная пластика лица предполагает введение препарата в определенный участок кожи. Методика используется для коррекции формы губ и бровей, скул и носа, а также для заполнения морщин. При проведении контурной пластики препарат вводится в очень глубокие слои кожи, для это используется лазер, ультразвук или аквафорез.

Противопоказания гиалуроновой кислоты

Использование синтезированной гиалуроновой кислоты противопоказано в периоды беременности и грудного вскармливания, так как реакция на дополнительные биологические примеси организмом матери и ребенка может быть разной.

Косметические средства для наружного применения используются курсами с обязательными перерывами. Очень частое использование приводит к нарушению защитной функции рогового слоя, кожи становится морщинистой и набухшей, медики именуют это явление гипергидратацией, состояние опасно возможным проникновением патогенных микроорганизмов.

Средства и гиалуроновой кислотой нельзя использовать в холодное время года непосредственно перед выходом на улицу. Это приводит к замерзанию воды на поверхности кожи, что вызывает стянутость и микротрещины.

Целесообразность проведения косметологических процедур рассматривается в индивидуальном порядке, каждый препарат обладает своими свойствами и вызывает разную реакцию. Перед проведением процедуры врач собирает полный анамнез, обязательно интересуется наличием аллергии, хронических заболеваний, а также предупреждает пациента о возможных негативных реакциях.