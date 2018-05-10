10 лайфхаков для домашнего окрашивания волос

Если советы и мольбы профессионалов на вас не работают, и в любой непонятной ситуации вы покупаете краску и начинаете подвергать волосы беспощадным экспериментам, мы не станем вас переучивать. Зато предложим пару лайфаков, чтобы минимизировать последствия.

Не выбирайте цвет по картинке на упаковке

Если среди вас все еще есть наивные и доверчивые, напоминаем, что цвет на упаковке краски имеет мало общего с результатом, который получится у вас на голове. Итог зависит от многих факторов, в том числе и от предыдущих окрашиваний, и от состояния волос в целом. Чтобы проверить цвет на пригодность, сначала сделайте пробное окрашивание на небольшом локоне — это убережет вас от глобальной катастрофы.

Не держите краску дольше, чем надо

Передерживать краску, чтобы цвет был интенсивнее — прямой путь к испорченным волосам. Вы сильно повредите структуру своей шевелюры, а краситель все равно перестанет действовать через строго указанное время. Не хотите незапланированную стрижку пикси — не экспериментируйте.

Не наносите краску на влажные волосы

Старое доброе правило гласит — краску надо наносить только на сухие пряди. И да, желательно не мыть голову за сутки до окрашивания.

Не используйте бальзам

Если вы катастрофическая чистюля и предыдущий пункт поверг вас в шок — хотя бы не используйте бальзам. Проблема в том, что он закроет мелкие поры, и краска ляжет неравномерно.

И все-таки мойте голову, если делали укладку

Еще один пункт в пользу чистюль — если вчера на вашей голове красовалась сложная укладка или вы просто использовали пару-тройку мощных средств для стайлинга, голову все-таки придется помыть на благо новому цвету волос.

Наносите краску сразу

Смешав все ингредиенты для окрашивания, не отвлекайтесь ни на что (даже под угрозой пыток) и сразу приступайте к делу. Химические процессы в смешанной краске запускаются моментально, поэтому не давайте компонентам настояться и испортить результат.

Проверьте краску на аллергию

Спорим, этот пункт игнорируют все, кроме аллергиков, которые знают, чем грозит «химическая атака» неподходящей по компонентам краски. Чтобы преображение не закончилось зудом, пятнами и раздражением, протестируйте прядь и небольшой участок кожи на шее на совместимость с красителем. Это не так энергозатратно, как кажется, поверьте.

Не делайте радикальных перевоплощений самостоятельно

Если цель домашнего окрашивание — переход на несколько тонов в сторону, бросайте это дело сразу. За радикальными изменениями идите к колористу, который плавно и, вероятно, за несколько подходов, устроит вам безопасную смену имиджа без последствий.

Не наносите краску на всю голову одновременно

Когда цвет волос наносится на всю голову одновременно, корни и концы получаются неоднородными. Кончики волос имеют более пористую структуру, а корни — более плотную. Сначала наносите краску на корни, а уже потом распределяйте по всей длине до кончиков.

Не мойте голову на следующий день после окрашивания

Чтобы пигменты краски лучше впитались, старайтесь не мыть голову сутки после окрашивания. Еще лучше — не пользоваться средствами для укладки, чтобы компоненты средств не мешали краске закрепиться.