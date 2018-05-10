Фитнес-модель показала, как алкоголь разрушает тело

Здоровый образ жизни нынче в моде. Люди в последние годы стали тщательнее следить за своим питанием и заниматься спортом. Многие фитнес-блогеры своим примером доказывают, что нет ничего невозможного. Стоит только поверить в себя, поставить цель и идти к ней. Конечно, придется пересмотреть свой образ жизни, но оно того стоит.

История фитнес модели из Швеции — один из таких примеров. Джелли Девойт ведет Инстаграм, где рассказывает (и показывает), как ей удалось измениться практически до неузнаваемости, превратившись из толстушки в «фитоняшку» с подтянутым телом.

@jellydevote

Джелли начала поправляться, когда ей было около 20 лет. И довольно быстро набрала достаточно много лишнего веса. Девушке перестало нравиться свое отражение в зеркале, она в буквальном смысле слова возненавидела себя и решила, что должна поменяться.

«Первое, что я сделала, — отказалась от алкоголя»,

— говорит Девойт.

Прежде девушка употребляла спиртные напитки в среднем три раза в неделю, теперь же решила ограничить себя бокалом вина раз в 14 дней. Это быстро дало свои результаты.

Джелли удалось сбросить более 20 кг. Конечно, она подчеркивает, что только отказаться от алкоголя недостаточно. Стоит пересмотреть свой образ жизни целиком: так, Девойт разработала план тренировок и перешла на правильное питание. Однако отказ от спиртного Джелли считает необходимым для достижения результата.

«Не забывайте о том, что в алкогольных напитках содержится много сахара! Например, в фужере с шампанским «плещутся» 78 ккал, а в бокале вина их 120! Но важнее даже то, что употребление спиртного влияет и на другие аспекты вашей жизни. Например, на качество вашего сна, режим тренировок и др. И эти «побочные эффекты» вряд ли помогут вам в построении идеального тела»,

— говорит Джелли.

Сейчас Девойт совершенно не употребляет алкоголь и говорит, что шампанскому предпочитает белковые коктейли.