Леди Гага создаст свою линию косметики

Автор: Владислава Иванеева

Теперь для селебрити иметь свою линию косметику — дело обычное. Чего только стоят Рианна и Ким Кардашьян : за анонсами их марок постоянно следят, мечтая купить хотя бы один продукт. По всей видимости, к этому решила присоединиться Леди Гага и на днях она зарегистрировала торговую марку Haus Beauty. Она охватывает все: от косметики и парфюмерии до уходовых продуктов.

Но для Леди Гага это не первый опыт. На ее счету коллаборация с MAC Cosmetics и собственный аромат Fame, выпущенный совместно с компанией Coty. Но пока она бросает прозрачные намеки в своем инстаграме, выкладывая фото макияжа с красной помадой, и только подогревает интерес подписчиков. Несмотря на то, что официального анонсирования еще не было, попробовать продукты хочется уже.

Леди Гага