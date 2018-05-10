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Леди Гага создаст свою линию косметики
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Леди Гага создаст свою линию косметики 

FashionTime 35 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Владислава Иванеева
Теперь для селебрити иметь свою линию косметику — дело обычное. Чего только стоят Рианна и Ким Кардашьян: за анонсами их марок постоянно следят, мечтая купить хотя бы один продукт. По всей видимости, к этому решила присоединиться Леди Гага и на днях она зарегистрировала торговую марку Haus Beauty. Она охватывает все: от косметики и парфюмерии до уходовых продуктов.
Но для Леди Гага это не первый опыт. На ее счету коллаборация с MAC Cosmetics и собственный аромат Fame, выпущенный совместно с компанией Coty. Но пока она бросает прозрачные намеки в своем инстаграме, выкладывая фото макияжа с красной помадой, и только подогревает интерес подписчиков. Несмотря на то, что официального анонсирования еще не было, попробовать продукты хочется уже.
Леди Гага
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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