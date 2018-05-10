Богачи тратят деньги на ужасающую пластику

Не все обеспеченные люди вкладывают деньги в акции или обзаводятся собственным бизнесом. Есть те, кто предпочитает потратить средства на улучшение своей внешности, но иногда стремление к трансформации лица и тела заходит слишком далеко. Эти богачи почти превратились в пластиковых кукол без изъянов, но выглядит это устрашающе.

1. Винни Ох. Молодой человек решил стать бесполым существом и потратил уже более 60 000 долларов на преобразования.

2. Пикси Фокс . 120 000 долларов потребовало превращение девушки в Джессику Рэббит, сексапильную мультяшную красотку из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

3. Блонди Бэнетт. 38-летняя экс-модель вложила 10 000 долларов в пластику груди, чтобы внешне приблизиться к кукле Барби.

4. Адам Даниэль. 70 000 понадобилось мужчине, чтобы стать похожим на певицу мадонну.