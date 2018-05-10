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Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
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Богачи тратят деньги на ужасающую пластику 

Рамблер 1 час назад
Не все обеспеченные люди вкладывают деньги в акции или обзаводятся собственным бизнесом. Есть те, кто предпочитает потратить средства на улучшение своей внешности, но иногда стремление к трансформации лица и тела заходит слишком далеко. Эти богачи почти превратились в пластиковых кукол без изъянов, но выглядит это устрашающе.
1. Винни Ох. Молодой человек решил стать бесполым существом и потратил уже более 60 000 долларов на преобразования.
2. Пикси Фокс. 120 000 долларов потребовало превращение девушки в Джессику Рэббит, сексапильную мультяшную красотку из фильма «Кто подставил кролика Роджера».
3. Блонди Бэнетт. 38-летняя экс-модель вложила 10 000 долларов в пластику груди, чтобы внешне приблизиться к кукле Барби.
4. Адам Даниэль. 70 000 понадобилось мужчине, чтобы стать похожим на певицу мадонну.
5. Талия Альмодовар. Женщина спустила 100 000 долларов, чтобы быть подобием своего кумира — теледивы Ким Кардашьян.
Женский форум
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