9 самых эффективных новинок против акне и воспалений

Корректирующий бальзам для проблемной кожи EGIA Blemish Corrector Balm

Бальзам Blemish Corrector пригодится для тех случаев, когда ждать некогда и избавиться от прыщей нужно как можно скорее (то есть почти для всех). Вау-эффект обеспечивают микроэлементы (сера, цинк) и салициловая кислота, ментол и масло перечной мяты. Важный плюс — бальзам обладает легким тонирующим эффектом.

Аппарат для лица Foreo Espada

В основном борьба с акне — дело весьма утомительное и безрадостное. Чтобы ваше настроение стало более жизнеутверждающим, Foreo придумали устройство Espada, напоминающее меч из «Звездных войн». Гаджет лечит акне сфокусированным синим светом («фототерапия») и особыми пульсациями. В итоге чудо-прибор полностью удаляет прыщи и остальные недостатки кожи, правду говорим — эффект доказан клиническими испытаниями.

Маскирующий и заживляющий стик Hyseac Bi-Stick Uriage

Палочка выручалочка, причем двусторонняя: с одной стороны стика — очищающий лосьон, который борется с начинающимися или уже существующими воспалениями, с другой — корректор, который поможет избавиться от дефектов кожи. Быстро, удобно, легко носить с собой — класс!

Мыло-маска Lanolin Agg Tval

Шведы знают толк в яичном белке и пользуются им уже много поколений. Мыло с высоким содержанием яичного белка, розовой воды и ланолина знаменито в Швеции тем, что дает мгновенные результаты: сужает поры, удаляет комедоны, повышает упругость кожи, контролирует секрецию сальных желез, убирает шелушение, питает и увлажняет, улучшает цвет лица.

Крем для локального применения Ultraceuticals Ultra Clear Spot Treatment

Еще один спаситель, который придет на помощь, когда времени в обрез, а выглядеть безупречно необходимо. Справляется с задачей быстро и четко за счет мощной формулы с салициловой и миндальной кислотами, бромелайном, антиоксидантами и снимающими раздражение ингредиентами. И все это в крохотном формате, который идеален для путешествий, даже если в поездку вы отправитесь с одной маленькой сумкой.

КРЕМ Cholley BIOCLEAN STOP IMPERFECTIONS

Интенсивный помощник для локального применения. Очищает поры и волосяные фолликулы, уменьшает количество бактерий, успокаивает и подсушивает кожу, снимает воспаление и покраснение. Подходит для любого типа кожи, и никакого постакне.

Средство для умывания Honey Bunny с фруктовыми кислотами

Средство для умывания с фруктовыми кислотами — то, что нужно для кожи с несовершенствами. Мягко обновляет кожу и подходит для деликатного очищения. Самый важный момент — Honey Bunny подходит для снятия макияжа, в том числе и с глаз.

Корректирующий крем-гель La Roche-Posay EFFACLAR DUO+

Легкий крем-гель La Roche-Posay прекрасен тем, что не только сокращает несовершенства и постакне, но и увлажняет кожу на целый день, обеспечивая надежный матирующий эффект.