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Петербургские парфюмеры превратят Царицын фонтан Летнего сада в огромный флакон духов
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Петербургские парфюмеры превратят Царицын фонтан Летнего сада в огромный флакон духов 

Собака 25 минут назад
Фото: Собака
Петербургские парфюмеры планируют превратить Царицын фонтан в Летнем саду в огромный флакон духов. Вместо воды представители Гильдии парфюмеров России хотят использовать цветочный концентрат с ароматом под названием «Счастье», который разработала парфюмер Кира Орман, пишут «Невские новости». Композицию аромата составляют ноты грейпфрута, фрезии, айвы, зеленого чая, кедра и белого мускуса.
Флакон планируют установить к фестивалю «Цветочная ассамблея-2018», который пройдет в Петербурге с 21 по 27 июня. Парфюм для фонтана водорастворим и состоит из природных изоляторов и натуральных веществ, он безопасен для окружающей среды, в том числе и для аллергиков. Парфюмеры добавили, что аромат полностью согласован, утвержден и у него даже есть специальный паспорта безопасности.
Напомним, в период проведения фестиваля вход в Летний сад будет платным. Цена за входной билет пока не установлена.
Фото: @ryazanova.ann  Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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