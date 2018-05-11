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В Летнем саду Петербурга появится фонтан с духами вместо воды
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В Летнем саду Петербурга появится фонтан с духами вместо воды 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 21 по 27 июня во время «Цветочной ассамблеи» в Летнем саду в Санкт-Петербурге планируется влить 30 килограммов концентрированного парфюма в Царицын фонтан, сообщает kp.ru.
По словам парфюмеров, именно такого количества концентрата необходимо для приятного, но не приторного запаха.
«Он настоящий, исторический, действующий, находится на открытом воздухе. И, в отличие от Петергофских фонтанов, у него замкнутая система», — объясняет выбор фонтана президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.
Для концентрата будут использованы авторские духи «Счастье» парфюмера Киры Орман.
«Мы проделали большую работу по его согласованию, утверждению, получению паспорта безопасности и исследованиям в полевых условиях», — рассказывает Оксана Чернышова.
На воплощение проекта требуется 250 тыс. рублей. Эту сумму собирают на краудфандинговой платформе.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров, куда также вошли духи и туалетная вода.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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