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Что такое кушон?
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Что такое кушон? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Кушон с виду напоминает компактную пудру, но это только на первый взгляд. Если открыть футляр, его содержимое может вас удивить.
Внутри находится сухой спонж и еще одна губка, пропитанная тональным средством. Сетчатая структура помогает отдавать только необходимое количество продукта. Влажную губку промокают сухим спонжем и с его помощью наносят средство на лицо. Так содержимое кушона покрывает кожу тонкой вуалью, скрывает мелкие морщины и несовершенства.
История кушона берет начало в Корее. Там в такой форме выпускают еще и тени и блески для губ. Вслед за азиатами идею переняли и европейские косметические корпорации. Теперь такой продукт не редкость, его часто можно встретить на полках магазинов разных марок.
Кушон с плотной текстурой больше подойдет для проблемной кожи, девушкам без изъянов на лице лучше выбрать более легкую версию. Выпускают также кушоны с защитной функцией, позволяющие избежать вредного воздействия ультрафиолета.
Тональный крем Nude Magique, L'Oreal Paris, цена: от 918 руб.
Тональная основа Mineral Wear Cushion Foundation, Physicians Formula, цена: от 784 руб.
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