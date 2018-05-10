Этот мужчина потратил 10 000 $ и стал женщиной, а потом передумал

Быть девушкой непросто, и в этом на личном примере убедился Александр Вич (30) из Лос-Анджелеса. В 2014 году он решил, что хочет быть женщиной: стал носить парики и корсеты, осваивал тонкости макияжа и учился быть женственным. Правда, сначала свои навыки он оттачивал только по ночам, а днем был обычным биоинженером. После решился на смелый шаг и потратил 10 000 долларов на лазерную эпиляцию, принимал специальные таблетки эстрогена, чтобы его формы стали меняться (выросла грудь, пропала щетина на лице). Вот так три года он и жил в почти женском теле и даже успел сменить имя на Арию. Но в итоге не выдержал… Как он недавно признался, быть женщиной «дорого, трудно и на это нужно много времени».

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Конечно, девушкам нужно следить за собой постоянно (без выходных и каникул): ходить на эпиляцию, следить за питанием, ухаживать за волосами, ногтями и не забывать про домашний уход (и тратить энную сумму на косметику). Неудивительно, что Александр не выдержал и сдался! «Очевидно, быть женщиной — это не мое, — признался биоинжеренер. — Сейчас я пытаюсь вернуть мужскую форму. Но избавиться от груди теперь непросто — вот почему я часы напролет провожу в спортзале».

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Надеемся, спустя пару лет Александр не решит снова стать девушкой, все-таки гормональные скачки вредны для здоровья!

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