Ещё
Умирающей от рака британке сделали красивый макияж и съемку за пару недель до смерти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умирающей от рака британке сделали красивый макияж и съемку за пару недель до смерти 

Bigpicture.ru 27 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Мать двоих детей из Великобритании, которая из-за рака и химиотерапии потеряла волосы и уверенность в себе, получила невероятный макияж от профессионального визажиста, работающего с мировыми звездами. У сына Аманды намечалось важное торжество, и ее подруга Наоми Донн, которая была визажистом у таких звезд, как Мишель Пфайффер, решила сделать ей красивый макияж.
Аманды уже нет в живых, но ее родственники и Наоми захотели опубликовать видео о чудесной трансформации в благотворительных целях и чтобы отдать дань уважения ее борьбе с раком.
Источник: Daily Mail
Наоми захотела дать Аманде возможность почувствовать себя как можно более красивой на бар-мицве (праздник по достижению совершеннолетия в иудаизме) своего сына. Женщины подружились восемь лет назад, когда их дети ходили в одну и ту же школу.
Наоми вспоминает: «Она была первой матерью, поприветствовавшей меня в школе, что в трудное время много значит. Я никогда не забуду ее доброту ко мне. Я была счастлива сделать что-то для нее в ответ в знак нашей чудесной дружбы».
Аманда боролась с раком четыре года и потеряла все волосы, но очень обрадовалась тому, что станет очередной клиенткой Наоми. Понимая, что химиотерапия серьезно ослабила иммунную систему Аманды и сделала кожу сухой и чувствительной, Наоми использовала гипоаллергенную продукцию без отдушки.
Сначала Наоми подготовила кожу лица, нанеся увлажняющий крем и базу с желтым оттенком, которая помогает сделать макияж более стойким и скрывает покраснения. Визажист нанесла вокруг глаз Аманды светлые тени, приклеила накладные ресницы и подвела брови. Чтобы добавить цвета, Наоми нанесла немного кремовых румян на скулы и лоб. Мягкий и очаровательный образ дополнили новым париком.
Наоми сказала Аманде: «Когда я использую парики для работы с персонажами кино, для актеров, есть некоторые способы, как заставить парик выглядеть естественно. Я натягиваю его возле ушей, потом сдвигаю назад, прочесываю и слегка взбиваю, потому что настоящие волосы не могут выглядеть идеально уложенными».
Когда волшебное превращение было завершено, улыбающаяся Аманда сказала, что ее побаловали: «Я чувствую себя звездой, это правда».
Наоми сняла этот процесс и выложила видео на свой канал в YouTube. К сожалению, Аманда умерла, но Наоми и семья покойной решили выложить ролик в память о ней.
Визажист хочет таким образом помочь собрать средства для единственной международной организации помощи раковым больным, которая помогает женщинам справиться с видимыми побочными эффектами терапии, — Look Good Feel Better. Наоми верит, что, когда больные женщины могут вновь почувствовать себя красивыми, это оказывает большой положительный эффект на исход лечения.
Полное видео в память об Аманде:
Bigpicture.ru: последние новости
Готовые на все: девушки в поисках славы в Голливуде Остановите самолет, я слезу: экс-стюардесса подсела на загар и увеличение груди 14 бессмысленных вещей, которые женщин заставляют делать в рекламе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты неожиданные факты о сексе7
Названы песни, которые слушают психопаты6
Модель показала, как алкоголь разрушает тело7
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»7
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников49
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение