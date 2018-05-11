Умирающей от рака британке сделали красивый макияж и съемку за пару недель до смерти

Мать двоих детей из Великобритании, которая из-за рака и химиотерапии потеряла волосы и уверенность в себе, получила невероятный макияж от профессионального визажиста, работающего с мировыми звездами. У сына Аманды намечалось важное торжество, и ее подруга Наоми Донн, которая была визажистом у таких звезд, как Мишель Пфайффер , решила сделать ей красивый макияж.

Аманды уже нет в живых, но ее родственники и Наоми захотели опубликовать видео о чудесной трансформации в благотворительных целях и чтобы отдать дань уважения ее борьбе с раком.

Наоми захотела дать Аманде возможность почувствовать себя как можно более красивой на бар-мицве (праздник по достижению совершеннолетия в иудаизме) своего сына. Женщины подружились восемь лет назад, когда их дети ходили в одну и ту же школу.

Наоми вспоминает: «Она была первой матерью, поприветствовавшей меня в школе, что в трудное время много значит. Я никогда не забуду ее доброту ко мне. Я была счастлива сделать что-то для нее в ответ в знак нашей чудесной дружбы».

Аманда боролась с раком четыре года и потеряла все волосы, но очень обрадовалась тому, что станет очередной клиенткой Наоми. Понимая, что химиотерапия серьезно ослабила иммунную систему Аманды и сделала кожу сухой и чувствительной, Наоми использовала гипоаллергенную продукцию без отдушки.

Сначала Наоми подготовила кожу лица, нанеся увлажняющий крем и базу с желтым оттенком, которая помогает сделать макияж более стойким и скрывает покраснения. Визажист нанесла вокруг глаз Аманды светлые тени, приклеила накладные ресницы и подвела брови. Чтобы добавить цвета, Наоми нанесла немного кремовых румян на скулы и лоб. Мягкий и очаровательный образ дополнили новым париком.

Наоми сказала Аманде: «Когда я использую парики для работы с персонажами кино, для актеров, есть некоторые способы, как заставить парик выглядеть естественно. Я натягиваю его возле ушей, потом сдвигаю назад, прочесываю и слегка взбиваю, потому что настоящие волосы не могут выглядеть идеально уложенными».

Когда волшебное превращение было завершено, улыбающаяся Аманда сказала, что ее побаловали: «Я чувствую себя звездой, это правда».

Наоми сняла этот процесс и выложила видео на свой канал в YouTube. К сожалению, Аманда умерла, но Наоми и семья покойной решили выложить ролик в память о ней.

Визажист хочет таким образом помочь собрать средства для единственной международной организации помощи раковым больным, которая помогает женщинам справиться с видимыми побочными эффектами терапии, — Look Good Feel Better. Наоми верит, что, когда больные женщины могут вновь почувствовать себя красивыми, это оказывает большой положительный эффект на исход лечения.

Полное видео в память об Аманде: