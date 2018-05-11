Как сохранить цвет окрашенных волос

Конечно, ты знаешь, как нужно ухаживать за волосами после окрашивания (использовать специальные шампуни и маски), но, оказывается, есть маленькие хитрости, о которых ты наверняка и не слышала.

1. «Используй кипяченую воду или купи хороший фильтр для воды и установи его в душевой, так как жесткая вода может быстро вымыть цвет», — рассказывает стилист Роузи Хантингтон-Уайтли (31) Касандра Каединг.

2. «Не забывай про термозащиту во время укладки феном, утюжком или плойкой. Волосы и так повреждены — лишние „травмы“ им ни к чему!» — отмечает стилист певицы Меган Трейнор (24) Лорен Мейлон.

3. «Используй средства для усиления блеска волос не реже двух раз в неделю. Так ты продлишь эффект окрашивания, и волосы будут сиять и выглядеть здоровыми», — советует стилист Бейонсе (36) и Джессики Симпсон (37) Рита Хазан.

4. «Не мой волосы каждый день шампунем (даже с пометкой „для окрашенных волос“). В идеале очищать их нужно всего пару раз в неделю. В остальное время можешь просто ополаскивать их прохладной водой или применять специальные кондиционеры для очищения», — уточняет стилист актрисы Кристин Каваллари (31) и комедиантки Челси Хэндлер (43) Жюстин Андерсон.