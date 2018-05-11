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Из фонтана в Петербурге будет литься парфюм
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Из фонтана в Петербурге будет литься парфюм 

News.ru 2 часа назад
Парфюмеры собираются создать «фонтан русских духов» в Петербурге. Для этого они ароматизируют 6,5 тонны воды в Летнем саду.
Фонтан функционирует как замкнутая система и для того, чтобы ароматизировать такой объём воды, потребуется 30 килограммов парфюмерного концентрата.
«Кира Орман создала для нас красивый и недорогой аромат. А благодаря тому, что парфюм водорастворим, состоит из природных изолятов и натуральных веществ, он безопасен для окружающей среды и не аллергенен», —приводит слова собеседника в гильдии парфюмеров России телеканал «78».
Отмечается, что запах будет ощущаться только около фонтана и не будет слишком насыщенным.
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