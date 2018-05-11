Капли молодости: лучшие сыворотки против морщин

В переводе с английского serum, то есть сыворотка, означает «концентрат». И это действительно так: сыворотка содержит примерно в десять раз больше активных веществ, чем любой крем. Соответственно, и результат дает быстрее. Наносить ее нужно буквально по каплям на очищенную и тонизированную кожу. А через пару минут запечатывать кремом — он убережет сыворотку от испарения и усилит ее действие.

«Ботокс во флаконе» Uvenox AP2 Публикация от Premierpharm (@premierpharmmoscow)

15 Июн 2017 в 8:03 PDT Сыворотка — топический миорелаксант Uvenox AP2 Wrinkle Relaxer, цена: от 8 000 руб.

Чтобы избавиться от морщин, вовсе не обязательно колоть ботокс. Есть куда более безопасная и безболезненная альтернатива — сыворотка-миорелаксант Uvenox AP2. В ее основе натуральные экстракты и пептиды, которые расслабляют черты лица, но не замораживают мимику.

Результат виден уже через 30 минут после нанесения: мышцы лица расслабляются, морщины становятся менее выраженными. При ежедневном использовании эффект не ослабевает, а только накапливается. После месячного курса морщинки, как тонкие, так и глубокие, действительно разглаживаются, а кожа заметно уплотняется. Сыворотку можно использовать на всех проблемных зонах: на лбу, носогубных складках и области век.

Антиоксидантный щит Caudalie

Публикация от Costanza Salerno (@farmacia_di_montenero)

Май 26 2017 в 5:38 PDT Антиоксидантная сыворотка против морщин Caudalie Vine [Activ], цена: от 3 212 руб.

Живете в большом городе? Приготовьтесь к тому, что ваша кожа постареет раньше срока. Ведь каждый день она получает дозу смога, пыли и излучения от компьютерных мониторов. На помощь придет сыворотка Caudalie — она станет антиоксидантным щитом от неблагоприятной городской среды. В ее составе содержится гиалуроновая кислота, полифенолы косточек винограда и концентрированный витамин С. Они работают по всем направлениям сразу: борются со свободными радикалами, стимулируют выработку коллагена, сокращают морщинки и возвращают лицу ровный тон и сияние.

Сыворотки от Caudalie вы можете приобрести в сети парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ».

Антиоксидантная сыворотка Caudalie​, «РИВ ГОШ», цена: от 3 212 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Увлажняющее средставо 3 в 1 Caudalie​, «РИВ ГОШ», цена: от 3 212 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Ампулы-антистресс Estee Lauder

Публикация от Estée Lauder (@esteelauder)

Май 15 2017 в 12:27 PDT Ампулы интенсивного восстановления Estee Lauder Advanced Night Repair, цена: от 7 725 руб.

Восстанавливающие ампулы Estee Lauder действуют как скорая помощь для кожи. Наносить их нужно перед сном: технология ChronoluxAI усиливает ночное обновление, насыщает клетки кожи «топливом» и реанимирует от последствий стресса и плохой экологии. Утром кожа будет свежей и подтянутой, а морщинки заметно сгладятся.

Ампулы можно применять курсом в течение двух недель, чтобы поддержать естественные защитные функции кожи. Или в качестве экстренной меры — например, при нехватке сна, смене климата, перед длительным перелетом.

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Что: восстанавливающие ампулы Estee Lauder Где: сеть парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ» Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Подтяжка без боли Meso-Wharton P199

Публикация от Premierpharm (@premierpharmmoscow)

Янв 27 2017 в 6:55 PST Омолаживающая сыворотка Meso-Wharton P199, цена: от 4 950 руб.

Сыворотка Meso-Wharton P199 — находка для тех, кто боится инъекций. Этот домашний косметолог решает все проблемы зрелой кожи: морщины, птоз, пигментация, купероз. В ее основе комплекс из красных морских водорослей, богатый полисахаридами, ферментами, витаминами, микро— и макроэлементами. Сыворотка способствует появлению новых молодых и здоровых клеток кожи, тем самым добиваясь длительного и выраженного эффекта омоложения. После курса кожа становится подтянутой и упругой, а овал лица — более четким.

Умный подход Clinique

Публикация от Clinique (@cliniquerussia)

Янв 19 2017 в 5:33 PST Интеллектуальная восстанавливающая сыворотка Clinique Smart, цена: от 4 132 руб.

До чего дошел прогресс: интеллектуальная сыворотка Clinique умеет подстраиваться под нужды любой кожи. Убрать морщины, стереть пигментные пятна, избавить от тусклого цвета лица — все ей под силу. Она работает только там, где нужно, даже если проблема еще не видна на поверхности.

Секрет сыворотки заключается в умной формуле: она распознает поврежденные клетки и точечно доставляет им необходимые для восстановления компоненты (ферменты, витамины, полисахариды или кислоты). Те, в которых нет необходимости, остаются «в режиме ожидания». Благодаря этому средство подходит даже чувствительной коже.

Витаминный удар Retinol

Публикация от RETINOL Skincare & Cosmetis (@retinol_russia)

Апр 13 2017 в 8:00 PDT Антивозрастная сыворотка с концентратом ретинола Retinol, цена: от 2 408 руб.

Научно доказано: ретинол — активная форма витамина А — действительно омолаживает кожу. Он снимает с лица ороговевший слой клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа быстрее обновляется и молодеет день за днем. Сыворотка Retinol не только избавляет от морщин, но и обеспечивает коже комплексный уход: увлажняет и укрепляет, оживляет цвет лица и придает сияние. За это отвечают витамины С и Е, бета-каротин и биофлавоноиды в ее составе.

Корректор морщин Filorga

Публикация от Laboratoires Filorga (@filorga_official)

Янв 25 2017 в 3:20 PST Сыворотка-мультикорректор Filorga Time-Zero, цена: от 3 974 руб.

Сыворотка Filorga наносит тройной удар по морщинам. Гиалуроновая кислота действует как филлер — наполняет и выталкивает морщинки изнутри. Пептиды-миорелаксанты заменяют ботокс — разглаживают мимические морщины и препятствуют формированию новых. А лимонная и аскорбиновая кислоты работают как пилинг — возвращают коже гладкость, ровный цвет и сияние. После курса обеспечен интенсивный лифтинг-эффект — и все это без инъекций и боли.

Еще один вариант безинъекционного омоложения — сыворотки от компании Koreabutik. Сыворотка с гранатом оживляет кожу, наполняет ее сиянием, разглаживает морщины и осветляет пигментацию. Сыворотка с пептидами восстанавливает поврежденные клетки, насыщает кожу витаминами и делает ее более гладкой и сияющей.

Ампульная сыворотка с пептидами LA MISO​, Koreabutik, цена: от 740 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87​

Сыворотка с черным гранатом SKINFOOD​, Koreabutik, цена: от 2 360 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87​

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