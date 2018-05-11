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Главный косметолог Голливуда советует умывать лицо шампунем. Зачем?
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Главный косметолог Голливуда советует умывать лицо шампунем. Зачем? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Голливудский косметолог Гарольд Лансер, к которому ходят на процедуры Виктория Бекхэм (44), Дженнифер Лопес (48) и Скарлетт Йоханссон (33), бывает, дает довольно нестандартные бьюти-советы. Например, его главный лайфхак — умывать лицо шампунем от перхоти! По его словам, в составе такого продукта есть цинк, который отлично подсушивает и помогает справиться с раздражениями на коже.
Не знаем, действительно ли работает такой метод борьбы с высыпаниями, но, судя по состоянию кожи его звездных подопечных, в этом что-то есть!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnyj-kosmetolog-gollivuda-sovetuet-umyvat-litso-shampunem-zachem/
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