Главный косметолог Голливуда советует умывать лицо шампунем. Зачем?

Голливудский косметолог Гарольд Лансер, к которому ходят на процедуры Виктория Бекхэм (44), Дженнифер Лопес (48) и Скарлетт Йоханссон (33), бывает, дает довольно нестандартные бьюти-советы. Например, его главный лайфхак — умывать лицо шампунем от перхоти! По его словам, в составе такого продукта есть цинк, который отлично подсушивает и помогает справиться с раздражениями на коже.

Не знаем, действительно ли работает такой метод борьбы с высыпаниями, но, судя по состоянию кожи его звездных подопечных, в этом что-то есть!

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