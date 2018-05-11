Что делает визажист Бейонсе, чтобы помада идеально держалась на губах

Джон Барнетт, любимый визажист Бейонсе (36), знает много бьюти-хитростей, которые помогают ему в работе и радуют его клиентов (а среди них есть также Крисси Тейген (32) и Приянка Чопра (35)). По словам Джона, чтобы помада ложилась и, главное, держалась стойко, нужно подготовить губы с помощью крема для кожи вокруг глаз! «Да, я советую использовать именно его, а не бальзам для губ, — уточняет Джон. — И все потому, что бальзамы могут изменить текстуру и стойкость матовой помады, в то время как крем для кожи вокруг глаз останавливает пигмент нетронутым и никак его не „деформирует“».

В общем, бери на заметку! Мы проверили — этот лайфхак действительно работает!

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