Как убрать морщины вокруг глаз: 5 способов

Какой лазер эффективнее справляется с морщинами вокруг глаз и чем хороша плазмотерапия? Врач-косметолог клиники GMTClinic Анжелика Ужва объясняет, почему препарат MesoEye и химические пилинги эффективны в борьбе с морщинами в периорбитальной зоне.

Лазерная терапия

Процедура подходит для пациентов всех возрастов. Лазерная терапия обладает мощным стимулирующим действием на клеточном уровне, что приводит к уменьшению макро— и микрорельефа. Как результат — визуальное уменьшение глубины морщин. Количество процедур определяет врач-косметолог в зависимости от выраженности проблемы. Курс лечения — от 1 до 3 сеансов (с периодичностью 1 раз в месяц).

Для коррекции морщин в периорбитальной области чаще всего используются два лазера: эрбиевый и СО2. Лазерный луч воздействует на кожу, вызывая активную регенерацию клеток. В целом лазерная терапия направлена на улучшение качества кожи и борьбу с морщинами. Перед лазерным омоложением врач может порекомендовать вам подготовительные процедуры: например, плазмотерапию или биоревитализацию препаратами на основе гиалуроновой кислоты.

Во время процедуры доктор обязательно наносит на кожу аппликационную анестезию. После лазерной терапии около двух недель нельзя ходить в баню и сауну, наносить скрабы и уходы со спиртом и ретинолом в составе, обязательно используйте средства с SPF (чем выше, тем лучше).

Противопоказания у лазерного омоложения такие же, как и у других физиотерапевтических процедур: обострение хронических заболеваний кожи, острые соматические состояния, беременность, онкологические заболевания.

Химические пилинги

Для коррекции морщин в периорбитальной области рекомендую химический ТСА-пилинг с использованием 20% (и выше) раствора трихлоруксусной кислоты. Это срединный пилинг, который можно делать 1-2 раза в любое время года.

Процедура занимает около 30 минут. В процессе доктор послойно наносит раствор трихлоруксусной кислоты (количество слоев зависит от толщины кожи).

Сразу после пилинга на коже выражена гиперемия (увеличение уровня притока крови), через 1-2 дня место воздействия приобретает бронзовый оттенок, а на 3-4 день появляются макропластинчатые шелушения. Очень важно соблюдать все рекомендации доктора после процедуры. Специалист обязательно выдает на руки пациенту протокол реабилитационного периода.

Результат ТСА-пилинга — коррекция мелких морщин вокруг глаз. Такой пилинг хорош и для уменьшения морщин на лбу, щеках, вокруг губ и для улучшения состояния кожи в целом: она становится гладкой и ровной. Важно: после пилинга сутки нельзя умывать зоны воздействия водой, используйте регенеративные кремы и термальную воду. Во время реабилитации обязательно используйте средства с SPF (от 30 и выше).

У процедуры есть противопоказания: герпес, воспалительные процессы, глубокая пигментация, аллергия, беременность, лактация, злокачественные опухоли.

Плазмотерапия

Плазмогель производится путем нагрева плазмы пациента в специальной центрифуге и вводится инъекционным методом. Процедура хороша для восполнения объемов и коррекции складок на коже.

Вводится плазма с помощью атравматической канюли, что полностью исключает риск возникновения гематом. Плюс плазмотерапии — быстрая реабилитация по сравнению с другими процедурами. У вас могут появиться покраснения, которые исчезнут через пару часов.

При терапии плазмогелем эффект нарастающий, поэтому советую делать ее курсом — 3 процедуры 1 раз в месяц и через полгода — еще один сеанс. Результат будет заметен: упругая, эластичная кожа и заметно уменьшенные морщины вокруг глаз.

Филлеры

Еще одна распространенная инъекционная процедура для коррекции морщин в области вокруг глаз. Филлеры — это препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые способствуют восполнению дефицита подкожной жировой клетчатки. Если с помощью филлеров вам необходимо решить проблему именно морщин в периорбитальной области, специалист будет использовать препараты Juvederm Volbella, Belotero Soft или Teosyal redenciti II. Во время процедуры обезболивание в большинстве случаев не требуется, так как препараты уже содержат лидокаин. Исключение составляет лишь Belotero Soft — в составе препарата нет лидокаина. В этом случае врач-косметолог делает аппликационную анестезию.

Повторять процедуру нужно по показаниям доктора — периодичность зависит от степени биодеградации самого филлера. Мы работаем с неподвижной областью, поэтому есть вероятность, что следующий визит к доктору ждет вас только через 2-3 года.

Если незадолго до процедуры у вас обнаружился воспалительный процесс или вирусное заболевание, введение филлеров лучше отложить. Также обязательно обсудите с доктором риск появления аллергической реакции на компоненты препарата.

Инъекции MesoEye C71

Это инъекционный препарат, который используется для коррекции области век и зоны вокруг глаз. Основа препарата — DRMC-комплекс из гиалуроновой кислоты и микроэлементов, увлажняющих и уплотняющих кожу.

Для заметного результата я советую сделать курс от 3 процедур с интервалом в 14 дней. Затем эффект можно поддерживать раз в полгода. Одна процедура занимает не больше 20 минут с учетом предварительной обработки зоны вокруг глаз обезболивающим препаратом и антисептиком.