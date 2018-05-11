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Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
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Обратная сторона фотографий фитнес-моделей 

Рамблер 3 часа назад
Пользу спортивных тренировок никто не оспаривает, и не зря в последнее время физкультура стала очень модным трендом. На улицах появляется всё больше любителей спорта, здоровый образ жизни пропагандируется повсеместно, а интернет заполнен фотографиями девушек с идеальными формами. Но действительно ли эти красотки из Инстаграма создали тела с помощью изнурительных занятий? Оказывается, всё не так просто.
1. Чтобы показаться стройнее, чем на самом деле, девушки используют правильную позу. Чтобы уменьшить живот, стоит сесть немного боком и откинуть плечи назад. А вот приобрести аппетитную «пятую точку» в стиле Ким Кардашьян помогает другая поза: нужно приподняться на носки и отогнуть ягодицы назад.
2. Ещё один простой способ моментально стать тоньше — грамотный выбор одежды. «Палочкой-выручалочкой» будут брюки с завышенной талией, они прикроют жирок на боках и живот.
3. Утягивающее бельё обладает поистине магическим действием, его не стесняются применять даже знаменитые актрисы и певицы. Это ваш выбор, если нужно быстро похудеть. Но, увы, девушки из Инстаграма почти никогда не признаются, что под спортивными штанами у них нередко утягивающие бриджи.
Женский форум
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